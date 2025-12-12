В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку

Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.



Что можно сдавать:

Одежду (любую, но чистую)

Постельное белье

Полотенца, скатерти

Другие текстильные изделия



Что НЕЛЬЗЯ:

Игрушки, пластик, бытовой мусор.



Как это работает?



Контейнеры будут обслуживать раз в 10 дней.

После сортировки их отправят в Ивановский экокластер — на предприятия с полным циклом переработки.

Из старой одежды сделают новую продукцию: пряжу, ткани, спецодежду, брезент и даже перчатки!



В чем польза?



Вещи не будут лежать на полигоне, а получат вторую жизнь.

Это сократит потребность в зарубежном сырье и поддержит нашу промышленность.

Это реальный вклад в сохранение природы.



Боксы устанавливают на контейнерных площадках в центральных районах Самары. На каждом контейнере есть QR-код. Отсканируйте его, чтобы:

Увидеть, во что превращается текстиль на переработке.

Посмотреть карту с адресами.



Из вашего старого свитера могут сделать новые перчатки или брезент: c 2024 года кластер переработал около 3000 т текстильных отходов, выпустил 3200 т пряжи, 90 млн пар перчаток и 2,2 млн погонных метров брезента.

Фото: минприроды СО