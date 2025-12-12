Я нашел ошибку
Главные новости:
К месту вызова был направлен расчёт 118 Части. К сожалению, в результате пожара погиб человек.
В Исаклинском районе горел жилой дом
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку
Лидерами сезона стали спортсмены Волжского района. Они выиграли соревнования по армрестлингу, настольному теннису, шашкам, гиревому спорту, женскому волейболу, соревнования спортивных семей с сыновьями.
Завершился региональный этап всероссийских сельских спортивных игр
В театре «Мастерская» для активных жителей, руководителей учреждений и предприятий, располагающихся на района, был организован праздничный концерт.
Железнодорожному району Самары исполнилось 55-лет со дня основания
Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней.
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды ГАИ СО
Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары.
«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора
Они будут оформлены в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру.
15 декабря 140 елочных базаров откроются в Самаре
Гости узнают о ритуалах Рождества в Самаре. Историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная расскажет о том, откуда пошла привычка делать поздравительные почтовые карточки.
Музей Эльдара Рязанова: лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.34
1.44
EUR 92.94
1.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку

78
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.

Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.

Что можно сдавать:
Одежду (любую, но чистую)
Постельное белье
Полотенца, скатерти
Другие текстильные изделия

Что НЕЛЬЗЯ:
Игрушки, пластик, бытовой мусор.

Как это работает?

Контейнеры будут обслуживать раз в 10 дней.
После сортировки их отправят в Ивановский экокластер — на предприятия с полным циклом переработки.
Из старой одежды сделают новую продукцию: пряжу, ткани, спецодежду, брезент и даже перчатки!

В чем польза?

Вещи не будут лежать на полигоне, а получат вторую жизнь.
Это сократит потребность в зарубежном сырье и поддержит нашу промышленность.
Это реальный вклад в сохранение природы.

Боксы устанавливают на контейнерных площадках в центральных районах Самары. На каждом контейнере есть QR-код. Отсканируйте его, чтобы:

Увидеть, во что превращается текстиль на переработке.
Посмотреть карту с адресами.

Из вашего старого свитера могут сделать новые перчатки или брезент: c 2024 года кластер переработал около 3000 т текстильных отходов, выпустил 3200 т пряжи, 90 млн пар перчаток и 2,2 млн погонных метров брезента.

 

Фото:  минприроды СО

Теги: Самара Экология

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Подведомственное министерству природных ресурсов региона учреждение специализируется на государственном экологическом контроле и предоставляет широкий спектр услуг в сфере охраны окружающей среды.
05 декабря 2025, 19:48
Директором «Природоохранного центра» региона назначена Екатерина Луценко
Подведомственное министерству природных ресурсов региона учреждение специализируется на государственном экологическом контроле и предоставляет широкий... Экология
1583
Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
05 декабря 2025, 15:06
Ночью и утром 6 декабря в губернии ожидается туман
Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.   Экология
1234
В большинстве случаев поводом для возбуждения таких дел являются факты, которые фиксирует регоператор АО «Экология».
03 декабря 2025, 18:28
️Минприроды СО оштрафовало нарушителей обращения с ТКО на 2,6 млн рублей
В большинстве случаев поводом для возбуждения таких дел являются факты, которые фиксирует регоператор АО «Экология». Экология
799

В центре внимания
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
219
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
261
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
234
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
474
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
473
Весь список