В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку

Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
Что можно сдавать:
Одежду (любую, но чистую)
Постельное белье
Полотенца, скатерти
Другие текстильные изделия
Что НЕЛЬЗЯ:
Игрушки, пластик, бытовой мусор.
Как это работает?
Контейнеры будут обслуживать раз в 10 дней.
После сортировки их отправят в Ивановский экокластер — на предприятия с полным циклом переработки.
Из старой одежды сделают новую продукцию: пряжу, ткани, спецодежду, брезент и даже перчатки!
В чем польза?
Вещи не будут лежать на полигоне, а получат вторую жизнь.
Это сократит потребность в зарубежном сырье и поддержит нашу промышленность.
Это реальный вклад в сохранение природы.
Боксы устанавливают на контейнерных площадках в центральных районах Самары. На каждом контейнере есть QR-код. Отсканируйте его, чтобы:
Увидеть, во что превращается текстиль на переработке.
Посмотреть карту с адресами.
Из вашего старого свитера могут сделать новые перчатки или брезент: c 2024 года кластер переработал около 3000 т текстильных отходов, выпустил 3200 т пряжи, 90 млн пар перчаток и 2,2 млн погонных метров брезента.
Фото: минприроды СО