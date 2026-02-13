Я нашел ошибку
Главные новости:
Работы участников конкурса SamInter-2025 продемонстрировали глубокую погруженность студентов в глобальные внешнеэкономические процессы.
В регионе наградили победителей межвузовского конкурса студенческих работ SamInter-2025
В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники».
Самарские десятиклассники смогут попасть на телеолимпиаду «Умницы и умники»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет.
Восемь юных лесоводов губернии вышли в федеральный этап конкурса «Подрост»
Историк, писатель и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни.
Умер известный историк и публицист Рой Медведев
В феврале у обитателей Самарского океанариума - настоящий «свадебный бум».
Сезон любви в Самарском океанариуме
Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.
В регионе сохранен полный объем господдержки АПК и стартовала подготовка к весенним полевым работам
В Самарской области состоялось несколько тематических акций, приуроченных к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
В губернии к 14 февраля дарили книги 
Организаторы подчеркивают особую миссию конкурса: рисунки победителей и призеров лягут в основу дизайн-макетов поздравительных открыток.
Дом дружбы народов СО объявил о старте Межрегионального детского конкурса «Полевая почта»
Восемь юных лесоводов губернии вышли в федеральный этап конкурса «Подрост»

97
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет.

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет. На конкурсную комиссию были представлены работы в четырех номинациях: «Экология лесных растений», «Экология лесных животных», «Лесоведение и лесоводство» и «Проектная природоохранная деятельность». 
«Ребята проделали большую работу. Важно, что их исследования направлены на изучение самарских лесничеств, местных экосистем. Например, были представлены проекты об эфемероидах Безенчукского района, экологии трутовых грибов Богатовского района. В природоохранной деятельности юным лесоводам помогают педагоги и кураторы — лесничие», – отметил член оргкомитета конкурса, руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов областного минприроды Евгений Пенин.
Юные лесоводы ежегодно принимают участие в таком конкурсе. Но для некоторых ребят он стал дебютным. Например, девятиклассница Анастасия Багрова из Похвистневского школьного лесничества «Берегиня» четыре года занимается лесным делом, а свой проект «Зеленый щит Поволжья» готовила на конкурс два месяца. Настя не только изучила угрозы лесным массивам региона, но и предложила конкретные решения. В основе ее работы — анализ физико-географических особенностей области, а также методика сбора данных с помощью волонтеров. 
«Я хочу помочь окружающей среде и работникам лесничества в выявлении нарушений. На это и направлен мой проект. В его подготовке мне помогли учитель Лидия Олеговна Фомина и мастер леса Алена Сергеевна Алтунбаева», – рассказала Анастасия.
С февраля по май пройдет федеральный заочный тур, по итогам которого определятся финалисты. Лучшие из лучших встретятся в очном финале конкурса «Подрост». Конкурс направлен на повышение уровня вовлеченности обучающихся в проектную природоохранную деятельность в области рационального природопользования, ресурсосберегающих технологий, сохранения и охраны лесных экосистем в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие».

 

Фото:   минприроды СО 

Теги: Самара Экология

