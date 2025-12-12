В Исаклинском районе горел жилой дом

В Исаклинском районе огнеборцы 118 пожарно-спасательной части тушили пожар в жилом доме. К сожалению, есть погибший

Сегодня в 11:22 в пожарно-спасательную часть № 118 Исаклинского района филиал ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Ганькино Матак.

К месту вызова был направлен расчёт 118 Части, прибыла также добровольная пожарная команда сельского поселения села Новое Ганькино.

На месте вызова было установлено, что горит жилой дом на площади 5 квадратных метров, угрозы распространения огня на соседнее строение нет.

На тушение был подан 1 ствол «Б».

Благодаря слаженным действиях наших огнеборцев в 11:40 пожар был локализован, в 11:51 – объявлена ликвидация открытого горения, в 12:40 - ликвидация последствий пожара.

К сожалению, в результате пожара погиб человек.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"