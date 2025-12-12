В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям

В пятницу, 12 декабря, в День Конституции РФ, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области, добившимся выдающихся успехов в своей работе, внесшим значительный вклад в развитие и процветание региона и страны.

Участие в торжественной церемонии приняли представители различных сфер деятельности и органов власти, вузов и крупнейших предприятий, общественных и волонтерских объединений, молодежных и патриотических организацией, защитники Отечества. «Всех вас объединяет стремление честно, добросовестно и самоотверженно служить Родине. Приносить пользу любимой Самарской области. От всего сердца выражаю вам благодарность за честный труд, преданность своему делу, профессионализм и неравнодушие», - обратился к ним глава региона.

Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны:

«Поздравляю вас с одним из самых важных праздников нашей страны – с Днем Конституции, который символизирует основу российской государственности. Именно Конституция – главный закон, который служит фундаментом для правовой системы нашего Отечества. Преумножает мощь, силу и единство нашей великой страны. Позволяет нам вести Россию к новым достижениям».

Особо губернатор поблагодарил за помощь российским военнослужащим, которые сейчас выполняют поставленные задачи в зоне специальной военной операции. «Спасибо всем, кто помогает защитникам и их семьям, отправляет на фронт гуманитарные грузы, спецтехнику, - сказал он. - Регулярно общаемся с нашими бойцами, командирами, родными военнослужащих. Все, что мы делаем, каждая партия спецсредств, каждый конвой, каждое письмо со словами поддержки – это все вклад в приближение большой Победы».

В числе наград, которые Вячеслав Федорищев вручил отличившимся жителям региона, - орден Почета, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знак отличия «За безупречную службу», почетный знак Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской», почетный знак Трудовой Славы, почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве».

Благодарностью организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов были отмечены исполнительный директор Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов и руководитель штаба Самарского регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Светлана Прилепская.

Также были присвоены почетные звания. Заслуженным юристом РФ стал председатель совета Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Юрий Шевцов. Звание «Заслуженный артист Самарской области» получил артист театра «Грань» Денис Евневич. Заслуженным работником культуры Самарской области стала преподаватель многофункционального культурно-досугового центра «Детская школа искусств м.р. Безенчукский Венера Касьянова. Звание «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области» получили главная медицинская сестра Новокуйбышевской центральной городской больницы Елена Губкина, главный врач Сызранского кожно-венерологического диспансера Игорь Кабакин, предприниматель Фахрутдин Канюкаев, более 30 лет проработавший в фармацевтической отрасли.

Почетное звание «Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области» присвоено сотрудникам АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» Михаилу Бушневу, Владимиру Крашенинникову, Михаилу Реутову, Евгению Севостьянову.

Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Самарской области» присвоено начальнику технического отдела администрации ООО «Газпром трансгаз Самара» Павлу Осипову, экономисту АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» Татьяне Павловой.

Четыре работника АО «АВТОВАЗ» получили звание «Заслуженный работник промышленности Самарской области»: Владимир Куркин, Геннадий Серов, Александр Степушкин, Татьяна Шекера.

«Очень приятно вручить заслуженные награды настоящим профессионалам своего дела, патриотам, людям, которые отдают всего себя каждый день на своей работе, - обратился глава региона к участникам церемонии. - Не сомневаюсь, что, работая сообща, мы добьемся побед по всем фронтам и направлениям».

