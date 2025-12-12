Более 150 миллионов рублей льготного финансирования получил бизнес региона через сервис МСП.РФ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку
Лидерами сезона стали спортсмены Волжского района. Они выиграли соревнования по армрестлингу, настольному теннису, шашкам, гиревому спорту, женскому волейболу, соревнования спортивных семей с сыновьями.
Завершился региональный этап всероссийских сельских спортивных игр
В театре «Мастерская» для активных жителей, руководителей учреждений и предприятий, располагающихся на района, был организован праздничный концерт.
Железнодорожному району Самары исполнилось 55-лет со дня основания
Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней.
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды ГАИ СО
Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары.
«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора
Они будут оформлены в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру.
15 декабря 140 елочных базаров откроются в Самаре
Гости узнают о ритуалах Рождества в Самаре. Историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная расскажет о том, откуда пошла привычка делать поздравительные почтовые карточки.
Музей Эльдара Рязанова: лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре»
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Более 150 миллионов рублей льготного финансирования получил бизнес региона через сервис МСП.РФ

157
Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность создания лучших условий для бизнеса, инвестирующего в развитие.

Предприятия Самарской области с начала 2025 года привлекли свыше 150 миллионов рублей через цифровую платформу МСП.РФ. С помощью специального сервиса по подбору и получению льготного микрофинансирования предприниматели региона привлекли необходимые для своей деятельности средства по средней ставке 8,5% годовых. Это в 2-3 раза ниже ставок при банковском кредитовании.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность создания лучших условий для бизнеса, инвестирующего в развитие. Подписанное им и генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем соглашение о сотрудничестве формирует благоприятную среду для малого и среднего предпринимательства региона.

«Программы финансовой поддержки дают бизнесу реальные инструменты для работы и развития. Льготное финансирование на специальных условиях позволяет получить средства на запуск нового дела или поддержку действующего предприятия», — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по стране объем льготного микрофинансирования малого и среднего бизнеса через цифровую платформу МСП.РФ с начала года превысил 20 млрд рублей.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем такой господдержки вырос на 27%, а количество получивших поддержку – на 16%. Чаще всего в текущем году микрофинансирование привлекали предприниматели из сферы услуг, торговли и промышленного производства.

«В этом году на МСП.РФ мы расширили функционал сервиса по подбору и получению микрофинансирования. Теперь в режиме «одного окна» предприниматели могут онлайн оформить поручительство региональных гарантийных организаций (РГО) и подписать договор микрозайма», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса, и реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Число пользователей платформы превышает 1,4 млн россиян: предпринимателей, самозанятых и планирующих начать свой бизнес.

Региональным партнером Корпорации МСП является Гарантийный фонд Самарской области. Институт развития предоставляет льготные микрозаймы и поручительства для получения кредитов в коммерческих банках. Подробнее о финансовых продуктах можно также узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

Подобрать меры поддержки для реализации инвестпроекта готовы специалисты Агентства по привлечению инвестиций. Инициаторам проектов в режиме «одного окна» здесь окажут необходимое содействие в выборе площадки, предоставят сопровождении для быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
202
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
252
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
229
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
470
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
469
