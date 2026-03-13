Дорожные службы Самарской области ведут активную подготовку к пропуску талых вод на региональных автомобильных дорогах.
Более 2 тысяч водопропускных труб открыли дорожникирегиона  в преддверии паводка 
В Самаре состоялся волейбольный турнир, организованный региональным отделением общества "Динамо".
Команда самарских спасателей заняла второе место на чемпионате общества "Динамо" по волейболу
В Самаре проходит третий этап Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги. 10 команд из разных регионов России определяют сильнейших двух дивизионах.
В Самаре проходит третий этап Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги
14 марта ночью на трассе М-5 около поворота на город Октябрьск столкнулись два легковых автомобиля.
Спасатели Сызрани проводили спасательные работы на месте ДТП в Сызранском районе
15 марта Самарская областная детская библиотека в честь дня рождения проведет День открытых дверей с программой для читателей и гостей учреждения «Библиотека собирает друзей».
Самарская областная детская библиотека отметит своё 89-летие
14 марта в Самарской области открывается первенство России по русским шашкам.
В течение десяти дней в Красноярском районе будет проходить первенство России по русским шашкам
В Камышлинском районе на лыжно-биатлонном комплексе «Беркут» состоялись областные соревнования по пневмо-биатлону.
В Камышлинском районе состоялись областные соревнования по пневмо-биатлону
Температура воздуха 15 марта в Самаре ночью -3, -5°С, днем +5, +7°С. Ночью и утром местами гололедица.
15 марта в регионе без осадков, до +8°С
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
В Клиниках СамГМУ выполнили родственную пересадку почки пациентке

678
Девушка из Оренбургской области долгое время находилась на гемодиализе. Донором для нее стала мама. У пациентки был хронический гломерулонефрит с исходом в хроническую болезнь почек пятой стадии.

«К нам на прием пришла девушка, которая уже была мотивирована на трансплантацию почки. В последующем она предложила рассмотреть в качестве донора маму. Донора быстро обследовали, собрали врачебную комиссию и приняли решение о трансплантации», — рассказала заведующая нефрологическим отделением КФТ Клиник СамГМУ Елена Парабина.

Операцию выполняли одновременно две команды хирургов. Заведующий отделением урологии с трансплантацией почки Клиник СамГМУ Евгений Канаев и хирург-трансплантолог Евгений Боряев занимались забором донорской почки, а хирурги-трансплантологи Борис Харитонов и Надир Гусейнов выполняли трансплантацию реципиенту.

«Забор почки проводился лапароскопическим методом через маленькие проколы. Для хирурга это двойная ответственность. В первую очередь, нужно извлечь почку так, чтобы она была пригодна для пациента, который нуждается в ней. Вторая задача — не навредить донору. Поэтому операция тяжелая и серьезная, и не в каждом центре могут выполнить ее через лапароскопический доступ. Выражаю благодарность коллегам из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, которые проводили обучение. Благодаря им мы овладели всеми этапами проведения трансплантации полноценно: от того момента, как пациенты приходят на первую консультацию, до самой выписки», — говорит Евгений Канаев.

На пятый день маму-донора выписали из стационара, а ее дочь пока находится под наблюдением врачей. В дальнейшем их будут постоянно наблюдать амбулаторно, сообщает пресс-служба СамГМУ.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара

Новости по теме
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина провели пациенту высокотехнологичную операцию малотравматичным способом.
13 марта 2026, 16:18
Хирурги СОКБ им. В.Д. Середавина сохранили ногу пациенту с критической ишемией
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина провели пациенту высокотехнологичную операцию малотравматичным способом. Здравоохранение
592
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
12 марта 2026, 14:12
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО. Здравоохранение
602
Пациенты больницы имени В.Д. Середавина проходят экстренные обследования на новом рентгеновском оборудовании.
11 марта 2026, 16:35
Цифровой рентгеновский аппарат установлен в приемном отделении главного корпуса СОКБ им.В.Д. Середавина
Пациенты больницы имени В.Д. Середавина проходят экстренные обследования на новом рентгеновском оборудовании. Здравоохранение
851
Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина провели пациенту высокотехнологичную операцию малотравматичным способом.
13 марта 2026  16:18
Хирурги СОКБ им. В.Д. Середавина сохранили ногу пациенту с критической ишемией
592
В каждом обновленном подразделении Борской больницы будут получать помощь порядка 200 человек.
12 марта 2026  16:28
Три новых современных ФАПа строят в сёлах Борского района
577
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
12 марта 2026  14:12
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО
603
Теперь недалеко от дома: жителям Сызрани и близлежащих территорий доступны сложные операции на глазах
12 марта 2026  12:41
Теперь недалеко от дома: жителям Сызрани и близлежащих территорий доступны сложные операции на глазах
607
На работу скорой помощи в Самаре выделили 1,5 млрд рублей до 2029 года
12 марта 2026  10:29
На работу скорой помощи в Самаре выделили 1,5 млрд рублей до 2029 года
478
Пациенты больницы имени В.Д. Середавина проходят экстренные обследования на новом рентгеновском оборудовании.
11 марта 2026  16:35
Цифровой рентгеновский аппарат установлен в приемном отделении главного корпуса СОКБ им.В.Д. Середавина
851
Сегодня при 12 медучреждениях региона работают подразделения, в которых пациенты с выявленным хроническим вирусным гепатитом С получают противовирусную терапию.
11 марта 2026  16:21
Медпомощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области
655
Медицинская помощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области
11 марта 2026  12:32
Медицинская помощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области
575
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
11 марта 2026  11:17
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
613
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
13 марта 2026  17:44
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области
866
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
13 марта 2026  13:37
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
523
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
12 марта 2026  19:20
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев обсудили направления развития Самарского региона
661
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
12 марта 2026  14:59
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
664
Весь список