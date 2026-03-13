В Клиниках СамГМУ выполнили родственную пересадку почки пациентке

Девушка из Оренбургской области долгое время находилась на гемодиализе. Донором для нее стала мама. У пациентки был хронический гломерулонефрит с исходом в хроническую болезнь почек пятой стадии.

«К нам на прием пришла девушка, которая уже была мотивирована на трансплантацию почки. В последующем она предложила рассмотреть в качестве донора маму. Донора быстро обследовали, собрали врачебную комиссию и приняли решение о трансплантации», — рассказала заведующая нефрологическим отделением КФТ Клиник СамГМУ Елена Парабина.

Операцию выполняли одновременно две команды хирургов. Заведующий отделением урологии с трансплантацией почки Клиник СамГМУ Евгений Канаев и хирург-трансплантолог Евгений Боряев занимались забором донорской почки, а хирурги-трансплантологи Борис Харитонов и Надир Гусейнов выполняли трансплантацию реципиенту.

«Забор почки проводился лапароскопическим методом через маленькие проколы. Для хирурга это двойная ответственность. В первую очередь, нужно извлечь почку так, чтобы она была пригодна для пациента, который нуждается в ней. Вторая задача — не навредить донору. Поэтому операция тяжелая и серьезная, и не в каждом центре могут выполнить ее через лапароскопический доступ. Выражаю благодарность коллегам из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, которые проводили обучение. Благодаря им мы овладели всеми этапами проведения трансплантации полноценно: от того момента, как пациенты приходят на первую консультацию, до самой выписки», — говорит Евгений Канаев.

На пятый день маму-донора выписали из стационара, а ее дочь пока находится под наблюдением врачей. В дальнейшем их будут постоянно наблюдать амбулаторно, сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото: пресс-служба СамГМУ