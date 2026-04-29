МЧС СО: о паводковoй обстановке в регионе

По состоянию на 29 апреля на территории Самарской области сохраняется следующая паводковая обстановка:

Подтоплено:

37 приусадебных участков: 26 в СНТ «Гидромеханизатор» и 11 в СНТ «Вишенка» (полуостров Копылово, Комсомольский район г.о. Тольятти).

1 участок автомобильной дороги, ведущей к городскому пляжу в населенном пункте Гранный (г.о. Новокуйбышевск).

Освободилось от воды:

20 приусадебных участков в СНТ «Гидромеханизатор» (полуостров Копылово, Комсомольский район г.о. Тольятти).

Главное управление МЧС России по Самарской области продолжает осуществлять мониторинг паводковой ситуации.

Фото: ГУ МЧС СО