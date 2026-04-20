Единый день бронирования путевок в детские оздоровительные лагеря на региональном портале «Госуслуги» стартует 22 апреля в 15:00.
В Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и сёлах Кинель-Черкассы, Красный Яр, Богатое, Спасское стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
В Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте состоялось оперативное совещание по итогам работы за первый квартал 2026 года.
Офтальмолог Павлова: техника 20-20-20 помогает сохранить здоровье глаз.
Представители самарского бизнеса в рамках официальной бизнес-миссии, которая проходит с 16 по 21 апреля, посетили столицу Республики Узбекистан — Ташкент.
По информации Приволжского УГМС 21 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы 15-20 м/с.
В Самаре организован бесплатный сбор старых автопокрышек на переработку.
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки», приуроченная к 40-летию со дня катастрофы на ЧАЭС.
МЧС СО: остерегайтесь клeщей

149
В период активности клещей следует быть максимально осторожными во время прогулок и соблюдать основные правила безопасности.

Вот некоторые их них:

- Остерегайтесь засушливых участков и сухостоя, не гуляйте в густой траве и тем более не садитесь в траву. Клещи предпочитают лиственные леса, Поэтому прогулка в хвойном лесу будет безопаснее. У водоемов лучше расположиться на песке, который для клещей является практически смертельным.

- Для длительного нахождения на природе не подойдут майки с коротким рукавом и шорты. Ваша одежда должна максимально закрывать все участки тела. Идеальным вариантом будет наличие манжет на рукавах и резинок на штанинах. Обязательно и наличие головного убора. Даже при прогулке в парке не стоит пренебрегать им. Самым простым способом индивидуальной защиты служит правильно подобранная одежда для выезда на природу. Рубашка должна быть заправлена в брюки и плотно опоясана ремнем. Обшлага завязывают тесемкой, шнурком или резинкой. Брюки завязывают внизу тесемкой и надевают высокие сапоги.

- Необходимо обработать одежду отпугивающими ароматическими репеллентами, а также другими патентованными мазями и средствами, продающимися в магазинах и аптеках.

- Находясь на природе, необходимо через каждые 2-3 часа проводить само- и взаимоосмотры. Клещи, попадая на тело человека, присасываются не сразу, поэтому удалить или умертвить (каплей бензина) ползающего клеща несложно. Клещ проникает в кожу, и его слюна обладает анестезирующим действием, поэтому вы можете не обнаружить его сразу. проведите тщательный осмотр нежных участков кожи. Заметим, что в первые часы после присасывания возможность заражения опасным вирусом невелика.

- Если вас укусил клещ, не пытайтесь его снять самостоятельно. Вы можете неосторожно открутить ему головку, и тогда диагностика будет затруднена, ведь вирус содержится в слюне. Быстро обращайтесь в ближайший травмпункт или в медпункт по месту жительства. Вам там окажут всю необходимую помощь. При укусе клеща, в этот же день, его необходимо обязательно отдать на исследование в лабораторию. Все укушенные должны наблюдаться в течение 21 дня, если у них появляются симптомы — температура, утомляемость, признаки ОРВИ — необходимо пойти в поликлинику по месту жительства и заявит о том, что вас кусал клещ для того, чтобы не запустить и не довести заболевание до тяжелого состояния.

- Возвращаясь домой с дачной или лесной прогулки, осмотрите свой кожный покров, особенно в естественных складках - излюбленных местах присасывания клещей. Также следует осмотреть тело, а волосы необходимо расчесать мелкой расческой. Может, где-то в укромном местечке притаился опасный кровосос. Не следует садиться на постель в одежде, которая надевается на улицу. Необходимо очень внимательно просмотреть всю верхнюю одежду и перетряхнуть ее.

- Домашних животных после прогулок на улице нужно как следует осматривать, и если обнаружен клещ - удалить его и прижечь место укуса. Удалённого клеща следует сжечь. Хозяевам домашних животных следует иметь набор необходимых инструментов для удаления клещей. Пинцет, пузырёк со спиртом или йодом, ватные шарики. При осмотре особое внимание следует обратить на места за ушами и под лапами животного, а так же осмотреть ушные раковины изнутри. У животных, в том числе и у собак, членистоногие кровопийцы прячутся в области шеи, подгрудка, ушей. Они присасываются к векам глаз, коже подмышечных впадин, в паху и другим местам, где имеется тонкая кожа.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

