Команда ГУ МЧС СО заняла второе место на "Кубке силовых структур" по хоккею

В Самаре состоялся захватывающий хоккейный турнир "Кубок силовых структур" среди силовых ведомств Самарской области.

На ледовой площадке МТЛ АРЕНА за победу боролись команды прокуратуры (ХК "Щит"), ГУ МВД (ХК "Динамо"), ФСБ (ХК "Вымпел"), Института ФСИН, сборная участников СВО (ХК "Мирные люди") и, конечно же, команда Главного управления МЧС России по Самарской области.

Турнир, организованный при поддержке Федерации хоккея Самарской области, стал настоящим испытанием мастерства и командного духа. Наши огнеборцы продемонстрировали высочайший уровень игры, самоотдачу и слаженные комбинации.

Проявив настоящий бойцовский характер в решающих матчах, команда областного МЧС России завоевала почетное второе место, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО