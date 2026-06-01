Театр «Самарская площадь» вернулся с Международного фестиваля «Мелиховская весна»

С 22 по 31 мая 2026 года в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в 26-й раз прошел Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» — старейший в России театральный смотр, представляющий спектакли по произведениям Чехова или о Чехове.

«Самарская площадь» представила на фестивале спектакль «Три сестры» в постановке Заслуженного работника культуры РФ, художественного руководителя театра Е. Б. Дробышева.

Заметим, что на участие в фестивале в этом году было подано 103 заявки от театров из 13 стран. В итоговую афишу, сформированную Экспертным советом фестиваля, был включен всего 31 спектакль, среди которых оказался и театр «Самарская площадь», наряду с такими маститыми театрами, как «Современник», Малый драматический театр Европы СПБ, Московский Губернский театр и другие известные республиканские и зарубежные театры.

Фестивальную программу составили театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Новосибирска, Иркутска, Нижнего Тагила, Самары. Международную часть программы составили театры из Сухума (Республика Абхазия), Алматы (Республика Казахстан), Минска (Республика Беларусь), Заечара (Сербия), Ханоя (Вьетнам), Тегерана (Иран).

Самарцы достойно завершили фестивальную программу в последний день «Мелиховской весны».

«Для нас этот фестиваль стал новой важной вехой, открывающей новое театральное пространство. Нас приняли в дружную чеховскую театральную семью самого знаменитого фестиваля страны. Это очень важно для нас, так как Антон Павлович особо почитаем в нашем театре, ведь в репертуаре театра «Самарская площадь» четыре спектакля по его пьесам», — отметил главный режиссёр и художественный руководитель театра Евгений Борисович Дробышев.

Фото: пресс-служба театра «Самарская площадь»