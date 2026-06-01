Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня мы отмечаем Международный день защиты детей – праздник, который напоминает нам о важности заботы о самых маленьких членах нашего общества. Каждый пятый житель нашего региона – это ребенок, и именно поэтому мы обязаны сделать все возможное, чтобы детство каждого из них было счастливым, безопасным и благополучным.

Этот праздник наполнен самыми светлыми, добрыми чувствами. Ведь дети – наша радость, наша гордость, наша надежда. И от нас, взрослых, зависит, какими они станут, в какой стране будут жить.

В Самарской области действуют 42 меры поддержки семей с детьми. Это не просто цифры – это конкретные шаги, направленные на улучшение качества жизни семей, создание условий для полноценного развития детей и обеспечение их будущего. Часть этих мер стала региональной составляющей национального проекта «Семья», реализуемого по инициативе Президента В.В. Путина.

Текущее десятилетие в Самарской области проходит под эгидой Десятилетия многодетной семьи. Мы продолжим и усилим работу по строительству и ремонту детских садов, школ, совершенствованию спортивной базы, укреплению здоровья детей, расширению инфраструктуры детского отдыха.

Дорогие друзья! Дети – самое дорогое, что у нас есть. И мы должны сделать все для того, чтобы их детство было счастливым и беззаботным.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев