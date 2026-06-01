Ко Дню защиты детей Билайн собрал практический гайд для родителей: что стоит проверить в телефоне ребёнка в первую очередь, какие сервисы подключить заранее и о каких правилах договориться дома.
Безопасный смартфон для ребёнка: Билайн выпустил гайд ко Дню защиты детей
По информации Приволжского УГМС 2 июня в Самарской области ожидаются грозы, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, днем местами сильный дождь, возможен град.
2 июня в регионе ожидаются грозы со шквалистым ветром
1 июня 2026 года исполнилось три года с момента открытия филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» во всех регионах России.
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» отмечает трехлетие 
В марте сотрудники ГАИ СО во время несения службы недалеко от пгт. Смышляевка обратили внимание на мужчину, который двигался по обочине трассы в нарушение ПДД.
В Волжском районе полицейские задержали пешехода с пакетиком наркотика в кармане куртки
Самарцам разъяснили, как пройдет оплата дней с ракетной опасностью
В Самаре застройщик многоквартирного дома вышел за границы земельного участка
Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы из Армении в Россию
В Тольятти водитель сбил восьмилетнего мальчика
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой
4 и 5 июня Музей Эльдара Рязанова проведет конференцию «Советское воображаемое в кино»
В СОУНБ пройдёт концерт вокальной музыки
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей

Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей

Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня мы отмечаем Международный день защиты детей – праздник, который напоминает нам о важности заботы о самых маленьких членах нашего общества. Каждый пятый житель нашего региона – это ребенок, и именно поэтому мы обязаны сделать все возможное, чтобы детство каждого из них было счастливым, безопасным и благополучным.

Этот праздник наполнен самыми светлыми, добрыми чувствами. Ведь дети – наша радость, наша гордость, наша надежда. И от нас, взрослых, зависит, какими они станут, в какой стране будут жить.

В Самарской области действуют 42 меры поддержки семей с детьми. Это не просто цифры – это конкретные шаги, направленные на улучшение качества жизни семей, создание условий для полноценного развития детей и обеспечение их будущего. Часть этих мер стала региональной составляющей национального проекта «Семья», реализуемого по инициативе Президента В.В. Путина.

Текущее десятилетие в Самарской области проходит под эгидой Десятилетия многодетной семьи. Мы продолжим и усилим работу по строительству и ремонту детских садов, школ, совершенствованию спортивной базы, укреплению здоровья детей, расширению инфраструктуры  детского отдыха.

Дорогие друзья! Дети – самое дорогое, что у нас есть. И мы должны сделать все для того, чтобы их детство было счастливым и беззаботным.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья,  благополучия и мирного неба!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

