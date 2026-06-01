Депутат Госдумы предложил сделать 1 сентября нерабочим днем

Депутат Государственной думы РФ Николай Новичков предложил сделать 1 сентября официальным выходным, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться с работы на школьную линейку. О своей инициативе парламентарий рассказал в беседе с журналистами ТАСС.

«Родители всегда отводят детей в школу, особенно детишек младшей школы, поэтому по факту он уже является выходным — и каждый раз родителям надо отпрашиваться. Конечно, добавить еще один выходной было бы не лишним», — сказал законодатель.

По его словам, можно было бы перенести на День знаний один выходной от новогодних каникул. Как отметил Новичков, в случае реализации инициативы 1 сентября все равно останется официальным началом учебного года.