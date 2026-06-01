«Вы имеете право на выплаты от государства» — этими словами мошенники заманили жителя Самары в ловушку, которая обошлась ему в 100 тысяч рублей. Аферисты представились сотрудниками одного из госучреждений и убедили мужчину раскрыть коды из SMS‑сообщений — якобы для оформления положенной выплаты. Не успел потерпевший опомниться, как получил тревожное сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах». Тут же раздался срочный звонок: «На ваше имя оформлены займы — чтобы их аннулировать, переведите свои сбережения на безопасный счёт». Доверившись обманщикам, мужчина выполнил все указания.

Как только деньги были переведены, злоумышленники оборвали связь. По факту мошенничества полицейскими возбуждено уголовное дело.