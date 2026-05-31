В СОУНБ пройдёт концерт вокальной музыки

3 июня в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…» в исполнении преподавателей и студентов Самарского государственного института культуры.

Летнее настроение, наполняющее светом, добром и любовью, гостям концерта подарят песни и романсы великих композиторов разных стран и эпох. Со сцены прозвучат мелодии С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского, Т. Хренникова, Д. Шостаковича, Дж. Гершвина, Ж. Оффенбаха и других именитых классических авторов. Программу исполнят студенты класса оперного пения и вокального ансамбля доцента кафедры вокального искусства СГИК Татьяны Кузуб: Елизавета Емельянова, Алёна Костюченко, Ангелина Ильенко, Елизавета Фёдорова, Мария Воробьёва, Гузель Хакимова, Юлия Мезина, Кристина Гончарова, Ксения Семёнова, Анна Полякова.

Неожиданных акцентов вечеру добавит звучание цифрового баяна – современного инструмента, совмещающего традиционный баян и синтезатор. На нём авторские аранжировки произведений сыграет лауреат международных конкурсов Татьяна Лизунова. Партию вокала исполнит лауреат международных конкурсов, преподаватель кафедры вокального искусства СГИК Наталья Гордеева.

3 июня 2026 года в 18:00, конференц-зал Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

12+

Фото: пресс-служба СОУНБ