Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам рассказали о регионах с самыми высокими и самыми низкими ценами на яйца
Россиянам рассказали о регионах с самыми высокими и самыми низкими ценами на яйца
Жигулевец в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем матери
Жигулевец в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем матери
В России вырос спрос на отдых в тюрьмах
В России вырос спрос на отдых в тюрьмах
В Госдуме раскрыли, кому положены бесплатные путевки в детский лагерь
В Госдуме раскрыли, кому положены бесплатные путевки в детский лагерь
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником химиков Самарского региона
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником химиков Самарского региона
Армения потеряет 97% дохода от экспорта клубники
Армения потеряет 97% дохода от экспорта клубники
С 1 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка изданий «Финансовая безопасность в цифровой реальности».
Новая выставка в СОУНБ поможет обезопасить свои сбережения
30 мая на территории Ставропольского района, вечером, 34-летний водитель, управляя мотоциклом Progasi SB300, двигался со стороны г. Тольятти в сторону с. Хрящевка. В пути следования, допустил столкновение с пикапом ВИС-2345
В ДТП в Ставропольском район погиб  мотоциклист
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-0.35
EUR 82.64
-1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил с праздником химиков Самарского региона

163
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником химиков Самарского региона

Уважаемые работники и ветераны химической промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем химика!

Отрасль, в которой вы трудитесь, играет важнейшую роль в экономике Самарской области и страны в целом. Несмотря на жесткий санкционный режим индекс промышленного производства в этой сфере по результатам 2025 года составил в нашем регионе 105,6%.

Это результат системной и планомерной работы руководства и трудовых коллективов химических предприятий, поддержки со стороны государства, реализации целого ряда национальных проектов. В их числе «Новые материалы и химия», «Эффективная и конкурентная экономика»,   «Международная кооперация и экспорт», а также «Технологическое обеспечение биоэкономики». Данный нацпроект формирует фундамент сразу для нескольких направлений, включая химию, пищевую индустрию, энергетику, медицину, экологию, сельское хозяйство. Его цель – консолидировать усилия, мощности и ресурсы, создать конкурентоспособные предприятия, в том числе за счет модернизации имеющихся.

Все это, безусловно, способствует решению задачи, поставленной Президентом В.В. Путиным, по достижению технологического суверенитета России, создает экономическую базу для укрепления обороноспособности нашей страны и победы в специальной военной операции.

Дорогие друзья! Благодарю вас за профессионализм, преданность делу, ответственное отношение к своим обязанностям, за тот значимый вклад, который вы вносите в социально-экономическое развитие Самарской области, повышение уровня жизни наших граждан. Большое спасибо ветеранам отрасли, отцам нашего химпрома, опыт и традиции которых и сегодня востребованы в производстве продукции отрасли.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, оптимизма, стабильности и успехов в работе на благо нашего края, на благо Отечества!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026»: ФОТО
30 мая 2026, 20:55
В Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026»: ФОТО
Мероприятие объединило ведущие СМИ не только областной столицы, но всего региона, а гостей всех возрастов ждала насыщенная программа.
Общество
541
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
30 мая 2026, 13:26
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
29 мая на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек. Происшествия
701
В Самаре стартовал фестиваль «Время читать: игра в классики»
30 мая 2026, 11:17
В Самаре стартовал фестиваль «Время читать: игра в классики»
Открывайте программу — вы обязательно найдёте что-то для себя! До встречи на фестивале! Общество
705
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником химиков Самарского региона
31 мая 2026  10:14
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником химиков Самарского региона
159
В Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026»: ФОТО
30 мая 2026  20:55
В Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026»: ФОТО
558
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
30 мая 2026  13:26
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
719
В Самаре стартовал фестиваль «Время читать: игра в классики»
30 мая 2026  11:17
В Самаре стартовал фестиваль «Время читать: игра в классики»
723
В Самаре на маршруты вышли 14 новых трамваев «Львенок»
29 мая 2026  19:36
В Самаре на маршруты вышли 14 новых трамваев «Львенок»
753
Весь список