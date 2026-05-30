В Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026»: ФОТО

В субботу, 30 мая, в Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026». Он был посвящен Году единства народов России, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, а также 175-летию Самарской губернии и 440-летию областной столицы. Он впервые прошел в официально утверждённый День самарской прессы.

Мероприятие объединило ведущие СМИ не только областной столицы, но всего региона: печатные издания, телерадиокомпании, радиостанции и интернет-издания, а также студенческие и школьные пресс-центры, пресс-службы ведомств и общественных организаций. Все они боролись в конкурсе на лучшую фестивальную площадку.

Гостей «Прессы-2026» всех возрастов ждала насыщенная программа. На более чем двадцати площадках выступали музыкальные и танцевальные коллективы, проходили конкурсы и викторины, розыгрыши призов и благотворительные акции. Работали выставки ретро-транспорта и современного автомототранспорта, передвижная «Лаборатория безопасности», лазерный тир, проводились показательные выступления кинологов, различные мастер-классы.

Важнейшим событием стала церемония вручения дипломов и премий журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. Всего на конкурс поступило 150 заявок от творческих коллективов СМИ – это более 300 различных материалов.

По традиции, номинации конкурса по итогам прошлого года были сформированы на основании анализа самых актуальных тем, которые имели высокую социальную значимость в общероссийском и региональном медиапространстве. Работы принимались по трем тематическим направлениям: «Единство и верность», «Семья и традиции», «Экономика и прогресс»; в двух категориях: «Региональные СМИ» и «Муниципальные СМИ», в трех номинациях: «Лучшая работа/проект на телевидении или радио»; «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации»; «Лучшая диджитал-работа/проект».

Фото Дильдина Светлана