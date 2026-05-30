В Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026»: ФОТО

С 1 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка изданий «Финансовая безопасность в цифровой реальности».
30 мая на территории Ставропольского района, вечером, 34-летний водитель, управляя мотоциклом Progasi SB300, двигался со стороны г. Тольятти в сторону с. Хрящевка. В пути следования, допустил столкновение с пикапом ВИС-2345
В ДТП в Ставропольском район погиб  мотоциклист
В Минске стартовал розыгрыш открытого чемпионата Союзного государства по фехтованию «Кубок сильнейших спортсменов».
Антон Бородачев выиграл открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию
В субботу, 30 мая, в Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026».
Подведены итоги журналистских конкурсов на призы губернатора Самарской области и «Золотое перо губернии»
30 мая глава региона посетил в Новокуйбышевске стрелковый комплекс «Ранчо». Здесь проходят обучение сотрудники всех спецподразделений региона.
Вячеслав Федорищев сегодня посетил в Новокуйбышевске стрелковый комплекс «Ранчо»
28 и 29 мая глава Самары Иван Носков  проверил готовность загородных детских лагерей к летнему сезону.
Иван Носков: «Все лагеря Самары к сезону готовы, ремонтные работы завершены в срок»
В субботу, 30 мая, губернатор Вячеслав Федорищев в ходе рабочего объезда Самары вместе с главой города Иваном Носковым осмотрел территорию грузового речного порта на стрелке рек Волги и Самары в Куйбышевском районе.
Вячеслав Федорищев сообщил о решении создать парк на стрелке рек Волги и Самары
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В субботу, 30 мая, в Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026». Он был посвящен Году единства народов России, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, а также 175-летию Самарской губернии и 440-летию областной столицы. Он впервые прошел в официально утверждённый День самарской прессы.

Мероприятие объединило ведущие СМИ не только областной столицы, но всего региона: печатные издания, телерадиокомпании, радиостанции и интернет-издания, а также студенческие и школьные пресс-центры, пресс-службы ведомств и общественных организаций. Все они боролись в конкурсе на лучшую фестивальную площадку. 

Гостей «Прессы-2026» всех возрастов ждала насыщенная программа. На более чем двадцати площадках выступали музыкальные и танцевальные коллективы, проходили конкурсы и викторины, розыгрыши призов и благотворительные акции. Работали выставки ретро-транспорта и современного автомототранспорта, передвижная «Лаборатория безопасности», лазерный тир, проводились показательные выступления кинологов, различные мастер-классы.

Важнейшим событием стала церемония вручения дипломов и премий журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. Всего на конкурс поступило 150 заявок от творческих коллективов СМИ – это более 300 различных материалов.
По традиции, номинации конкурса по итогам прошлого года были сформированы на основании анализа самых актуальных тем, которые имели высокую социальную значимость в общероссийском и региональном медиапространстве. Работы принимались по трем тематическим направлениям: «Единство и верность», «Семья и традиции», «Экономика и прогресс»; в двух категориях: «Региональные СМИ» и «Муниципальные СМИ», в трех номинациях: «Лучшая работа/проект на телевидении или радио»; «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации»; «Лучшая диджитал-работа/проект».

НИА Самара предлагает посмотреть фотоотчет об этом мероприятии. 

Фото Дильдина Светлана 

30 мая 2026  20:55
