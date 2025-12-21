Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре суд закрыл подпольную парковку на улице Дыбенко
В Самаре суд закрыл подпольную парковку на улице Дыбенко
В пустынях Саудовской Аравии впервые за 30 лет выпал снег
В пустынях Саудовской Аравии впервые за 30 лет выпал снег
В Отрадном женщина попала в больницу после ДТП
В Отрадном женщина попала в больницу после ДТП
На Самару надвигается атлантический циклон
На Самару надвигается атлантический циклон
Концерн Hyundai зарегистрировал 36 товарных знаков в России
Концерн Hyundai зарегистрировал 36 товарных знаков в России
Пропавшие дети нашлись в Самарской области
Пропавшие дети нашлись в Самарской области
На переправе Самара — Рождествено с 22 декабря изменится расписание
На переправе Самара — Рождествено с 22 декабря изменится расписание
Стало известно, как в Самарской области будут вывозить мусор в новогодние праздники
Стало известно, как в Самарской области будут вывозить мусор в новогодние праздники
Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО

202
Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО

В Самаре в декабре в разных учреждениях традиционно проходят предновогодние балы. Участниками их становятся и студенты, и горожане среднего возраста, и пенсионеры, а также дети: танец уравнивает всех.

Так, 20 декабря двери для танцоров распахнулись в СОУНБ. Бал-маскарад в преддверии новогодних праздников – давняя добрая традиция отдела искусств областной библиотеки.

Гости получили возможность встретиться друг с другом в танцевальном зале, приняв образы любимых книжных персонажей, а создать атмосферу им помогли члены клуба историко-бытового танца «Свита» и его руководительница Алёна Садофьева.

Зал был полон. Костюм мухомора, пирата, гусара — и нежные бальные платья. Па-де-грас сменяла полька, а ее — вальс. Начинающим танцорам помогали разучить движения участники "Свиты". А в перерывах гостей ждали музыкальные выступления и веселые конкурсы.

Одна из постоянных участниц балов Екатерина поделилась с корреспондентом НИА Самара впечатлениями от этого вида досуга:

"Я люблю танцевать, танцы на балах изящные и в то же время простые. Как правило, обучаются им и ходят на балы люди сходных интересов, поэтому с ними приятно общаться и танцевать. Собственно, поэтому на балах часто и образуются самые крепкие пары. Надевая бальное платье или бальный костюм, мы вроде бы становится другими, но на самом деле мы становимся собой. Это другой уровень мышления, поведения, манеры двигаться".

Как рассказала Екатерина, за годы, прошедшие в бальном движении Самары, танцы стали сложнее, и это радует. Уровень танцевального мастерства, костюмов, знания этикета, вовлечённости танцоров в культуру танца и общения растут. Стали популярны сложные танцы, которые не являются историческими, но составлены ведущими танцмейстерами и требуют хорошей танцевальной базы.

А мы можем только порадоваться, что в Самаре активно развивается такой красивый и изысканный вид досуга.

И приглашаем посмотреть фотографии с бала, сделанные нашим корреспондентом.

Фото: Дильдина Светлана

Теги: В центре внимания Фоторепортажи

В центре внимания
Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО
21 декабря 2025  10:26
Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО
201
В ходе эфира был озвучен вопрос от многодетного отца из Чапаевска, который сообщил, что его зарплаты не хватает на содержание семьи.
20 декабря 2025  18:52
Вячеслав Федорищев прокомментировал итоги прямого эфира Президента России Владимира Путина
425
Глава региона сообщил о том, что внес в Самарскую губернскую думу кандидатуру Виталия Шабалатова на пост первого заместителя губернатора Самарской области - председателя правительства.
19 декабря 2025  21:11
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание правительства Самарской области
690
В России могут продлить время работы детсадов
19 декабря 2025  15:48
В России могут продлить время работы детсадов
540
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
19 декабря 2025  15:22
Путин призвал выстраивать всю ценовую политику вокруг благосостояния семьи
620
Весь список