Новогодние танцы: в СОУНБ прошел литературный бал —ФОТО

В Самаре в декабре в разных учреждениях традиционно проходят предновогодние балы. Участниками их становятся и студенты, и горожане среднего возраста, и пенсионеры, а также дети: танец уравнивает всех.

Так, 20 декабря двери для танцоров распахнулись в СОУНБ. Бал-маскарад в преддверии новогодних праздников – давняя добрая традиция отдела искусств областной библиотеки.

Гости получили возможность встретиться друг с другом в танцевальном зале, приняв образы любимых книжных персонажей, а создать атмосферу им помогли члены клуба историко-бытового танца «Свита» и его руководительница Алёна Садофьева.

Зал был полон. Костюм мухомора, пирата, гусара — и нежные бальные платья. Па-де-грас сменяла полька, а ее — вальс. Начинающим танцорам помогали разучить движения участники "Свиты". А в перерывах гостей ждали музыкальные выступления и веселые конкурсы.

Одна из постоянных участниц балов Екатерина поделилась с корреспондентом НИА Самара впечатлениями от этого вида досуга:

"Я люблю танцевать, танцы на балах изящные и в то же время простые. Как правило, обучаются им и ходят на балы люди сходных интересов, поэтому с ними приятно общаться и танцевать. Собственно, поэтому на балах часто и образуются самые крепкие пары. Надевая бальное платье или бальный костюм, мы вроде бы становится другими, но на самом деле мы становимся собой. Это другой уровень мышления, поведения, манеры двигаться".

Как рассказала Екатерина, за годы, прошедшие в бальном движении Самары, танцы стали сложнее, и это радует. Уровень танцевального мастерства, костюмов, знания этикета, вовлечённости танцоров в культуру танца и общения растут. Стали популярны сложные танцы, которые не являются историческими, но составлены ведущими танцмейстерами и требуют хорошей танцевальной базы.

А мы можем только порадоваться, что в Самаре активно развивается такой красивый и изысканный вид досуга.

И приглашаем посмотреть фотографии с бала, сделанные нашим корреспондентом.

Фото: Дильдина Светлана