В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО
Регулировать число мест платного приема будут по 42 направлениям подготовки. Государство ограничит платный прием в вузы для юристов, экономистов, журналистов, архитекторов, психологов и стоматологов.
Минобрнауки определило предельное количество мест для приема на платное обучение в вузы 
В автобусе находилось 10 пассажиров, в трамвае - 36 пассажиров. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
В Самаре на пересечении улиц Мичурина и Клинической маршрутный автобус въехал в трамвай
Часто для отопления помещений используются масляные радиаторы. Подобные обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдалеке от мебели, занавесок и постельного белья.
МЧС СО: соблюдайте правила эксплуатации отопительных приборов
Продолжается ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог. Ремонт не повлияет на работу городского наземного электротранспорта.
️ Сегодня в ночь закроют переезд у остановки «Лесная» по улице Ташкентской в Самаре
В Самаре облачно, ночью - до +5°С, днем температура поднимется до +8°С. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
23 ноября в регионе облачно, местами небольшой дождь, до +9°С
Организаторы соревнований подчеркнули, что юные участники демонстрируют впечатляющие результаты и уверенно прокладывают путь в профессиональный спорт под руководством опытных полицейских наставников.
В губернии прошли соревнования по стритболу среди юных динамовцев
Режиссёром восстановленной версии спектакля выступила народная артистка России, художественный руководитель театра «Колесо» Наталья Дроздова.
Тольяттинский драмтеатр «Колесо» приглашает на комедию «Ночь ошибок»
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО

22 ноября 2025 20:18
В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО

Множество людей, собак и кошек, товары для животных, детские рисунки на стенах, развлечения и ветеринарные консультации — в Самаре в выставочном комплексе "Экспо-Волга" сегодня, 22 ноября прошел первый день фестиваля "Друг человека".

Более 300 кошек и собак из местных приютов ждут своего человека. Животные привиты и стерилизованы, а волонтеры с удовольствием расскажут об их характере и дадут нужные рекомендации.

Завтра, 23 ноября, с 10:00 до 18:00 все желающие могут пообщаться с питомцами приютов и забрать домой приглянувшегося котика или собаку. А еще на выставке есть домашние мыши и даже комнатные растения.

Впервые желающие могут бесплатно провести чипирование питомца.

Также гостей ждут выступления, лекции, конкурсы и викторины, ярмарка с различными сувенирами.

В этом году фестиваль проходит уже в тринадцатый раз, и благодаря ему в предыдущие годы много животных обрели дом.

Как сообщают организаторы, сегодня уехали в семью 25 кошек, 6 собак и две мыши.

Вход бесплатный.

Адрес: Самара, улица Мичурина, 23А

Фото Дильдиной Светланы

