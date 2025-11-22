В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО

Множество людей, собак и кошек, товары для животных, детские рисунки на стенах, развлечения и ветеринарные консультации — в Самаре в выставочном комплексе "Экспо-Волга" сегодня, 22 ноября прошел первый день фестиваля "Друг человека".
Более 300 кошек и собак из местных приютов ждут своего человека. Животные привиты и стерилизованы, а волонтеры с удовольствием расскажут об их характере и дадут нужные рекомендации.
Завтра, 23 ноября, с 10:00 до 18:00 все желающие могут пообщаться с питомцами приютов и забрать домой приглянувшегося котика или собаку. А еще на выставке есть домашние мыши и даже комнатные растения.
Впервые желающие могут бесплатно провести чипирование питомца.
Также гостей ждут выступления, лекции, конкурсы и викторины, ярмарка с различными сувенирами.
В этом году фестиваль проходит уже в тринадцатый раз, и благодаря ему в предыдущие годы много животных обрели дом.
Как сообщают организаторы, сегодня уехали в семью 25 кошек, 6 собак и две мыши.
Вход бесплатный.
Адрес: Самара, улица Мичурина, 23А
6+
Фото Дильдиной Светланы