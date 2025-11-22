В Самаре прошел первый день фестиваля "Друг человека": ФОТО

193

Множество людей, собак и кошек, товары для животных, детские рисунки на стенах, развлечения и ветеринарные консультации — в Самаре в выставочном комплексе "Экспо-Волга" сегодня, 22 ноября прошел первый день фестиваля "Друг человека".

Более 300 кошек и собак из местных приютов ждут своего человека. Животные привиты и стерилизованы, а волонтеры с удовольствием расскажут об их характере и дадут нужные рекомендации.

Завтра, 23 ноября, с 10:00 до 18:00 все желающие могут пообщаться с питомцами приютов и забрать домой приглянувшегося котика или собаку. А еще на выставке есть домашние мыши и даже комнатные растения.

Впервые желающие могут бесплатно провести чипирование питомца.

Также гостей ждут выступления, лекции, конкурсы и викторины, ярмарка с различными сувенирами.

В этом году фестиваль проходит уже в тринадцатый раз, и благодаря ему в предыдущие годы много животных обрели дом.

Как сообщают организаторы, сегодня уехали в семью 25 кошек, 6 собак и две мыши.

Вход бесплатный.

Адрес: Самара, улица Мичурина, 23А

6+

Фото Дильдиной Светланы