Перед спектаклем пройдет паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян, с психологами Вероникой Чувановой и Ларисой Панариной.
В «СамАрте» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО

19 октября 2025 13:24
155
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО

Более 100 участников представляют продукцию локальных брендов.

Сегодня, 19 октября, в ТЦ "Гудок" проходит третий, заключительный день фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области».

На маркет-площадке фестиваля развернулись масштабные павильоны моды, где более 100 участников представляют продукцию локальных брендов: одежду, обувь, сумки, аксессуары, украшения и изделия ручной работы. Гости могут не только познакомиться с творчеством самарских дизайнеров, но и приобрести оригинальные вещи, созданные с вниманием к деталям и уважением к традициям.

Параллельно с выставкой-продажей самарских брендов работает «Всероссийская ярмарка», представляющая выставку народных промыслов.

Главная тема фестиваля — культурный код, который отражает уникальные традиции, самобытность и творческий потенциал Самарской области. Через моду, ремесла и современный дизайн участники раскрывают богатое наследие, объединяя историю, стиль и инновации.

Фестиваль дает возможность местным предприятиям представить свою продукцию широкой аудитории, наладить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами и экспертами отрасли, а также найти новые рынки сбыта, в том числе федерального и международного уровня.

Мероприятие, ставшее ключевой площадкой для демонстрации потенциала региональной легкой промышленности и дизайна, проходит при поддержке правительства Самарской области.

Программу сегодняшнего дня можно посмотреть здесь. 

Фото: Дильдина Светлана

Теги: В центре внимания Фоторепортажи

