Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье

Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы, врач-психиатр Никита Дорошенко:



"Курение и тревога тесно связаны. Несмотря на кажущийся успокоительный эффект, курение усугубляет тревожность. У курильщиков вероятность возникновения тревожности в 1,7 раза выше, а вероятность развития депрессии — в 2 раза выше, чем у некурящих.



Как курение влияет на психическое здоровье?



Нарушает работу нервной системы. Хроническое воздействие никотина делает её менее устойчивой к повседневным стрессорам. Никотин увеличивает частоту сердечных сокращений, повышает артериальное давление и учащает дыхание, что воспринимается как симптомы тревоги или панической атаки.



Усиливает тревожность. После снижения уровня никотина в крови возникает синдром отмены, который может проявляться в виде раздражительности, беспокойства и повышенной тревожности.



Ухудшает сон. Никотин нарушает структуру сна, а плохой сон напрямую связан с повышением уровня тревоги и раздражительности.



Стимулирует выброс дофамина — нейромедиатора, связанного с чувством удовольствия и расслабления. Это создаёт иллюзию снятия стресса, но эффект длится всего несколько минут.



В первые дни или недели после отказа от курения могут усилиться тревога, раздражительность и депрессивные симптомы. Обычно они наиболее сильны в течение первых нескольких дней, а затем исчезают.



Рекомендации для тех, кто хочет бросить курить:

Отказывайтесь от привычки постепенно. Резкое прекращение курения может усилить тревожность, особенно у людей с выраженными симптомами.



Обратитесь к специалисту. Психотерапевтическая работа помогает научиться справляться с тревогой без никотина и разработать стратегии управления стрессом.



Окружите себя поддержкой. Общение с людьми, которые тоже бросают курить, может быть полезным. Группы поддержки помогают обсудить чувства и обменяться советами".

Фото: freepik.com