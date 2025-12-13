Я нашел ошибку
Главные новости:
Спектакль состоит из четырёх историй, основанных на фольклоре – страшилках, мистических рассказах, городских легендах, которые передавались между поколениями детей.
В Третьяковской галерее в Самаре пройдут премьерные показы иммерсивного спектакля «Классные легенды»
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
Лыжероллерная трасса на базе спортивной школы «Чайка» открыта с 8 часов утра
Лыжероллерная трасса на базе спортивной школы «Чайка» открыта с 8 часов утра
Соревнования прошли среди юношей и девушек 9-10 лет.
В Тольятти завершились региональные соревнования «Звездочки Тольятти-4» по теннису
Девочка госпитализирована. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
14-летняя девочка на переходе попала под колеса автомобиля  Nissan в Тольятти
ГУ МЧС СО рекомендует не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
14 декабря в регионе ночью, ожидается очень сильный снег, днем сильный ветер, метель
Россиянам назвали оптимальную дневную норму мандаринов в зимний период
Россиянам назвали оптимальную дневную норму мандаринов в зимний период
РФ почти вдвое увеличила экспорт гречки в США за сентябрь
РФ почти вдвое увеличила экспорт гречки в США за сентябрь
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье

153
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.

Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы, врач-психиатр Никита Дорошенко:

 "Курение и тревога тесно связаны. Несмотря на кажущийся успокоительный эффект, курение усугубляет тревожность. У курильщиков вероятность возникновения тревожности в 1,7 раза выше, а вероятность развития депрессии — в 2 раза выше, чем у некурящих.

Как курение влияет на психическое здоровье?

Нарушает работу нервной системы. Хроническое воздействие никотина делает её менее устойчивой к повседневным стрессорам. Никотин увеличивает частоту сердечных сокращений, повышает артериальное давление и учащает дыхание, что воспринимается как симптомы тревоги или панической атаки.

Усиливает тревожность. После снижения уровня никотина в крови возникает синдром отмены, который может проявляться в виде раздражительности, беспокойства и повышенной тревожности.

 Ухудшает сон. Никотин нарушает структуру сна, а плохой сон напрямую связан с повышением уровня тревоги и раздражительности.

Стимулирует выброс дофамина — нейромедиатора, связанного с чувством удовольствия и расслабления. Это создаёт иллюзию снятия стресса, но эффект длится всего несколько минут.

В первые дни или недели после отказа от курения могут усилиться тревога, раздражительность и депрессивные симптомы. Обычно они наиболее сильны в течение первых нескольких дней, а затем исчезают.

Рекомендации для тех, кто хочет бросить курить:

Отказывайтесь от привычки постепенно. Резкое прекращение курения может усилить тревожность, особенно у людей с выраженными симптомами.

Обратитесь к специалисту. Психотерапевтическая работа помогает научиться справляться с тревогой без никотина и разработать стратегии управления стрессом.

Окружите себя поддержкой. Общение с людьми, которые тоже бросают курить, может быть полезным. Группы поддержки помогают обсудить чувства и обменяться советами".

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран.
12 декабря 2025, 19:26
За сопровождение форума «Россия – спортивная держава» медработники региона отмечены ведомственными наградами
Мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран. Здравоохранение
971
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
12 декабря 2025, 17:19
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты. Здравоохранение
500
В табаке находятся больше тысячи разных соединений, представляющих опасность для здоровья. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин.
11 декабря 2025, 17:28
‍Врач-офтальмолог больницы им. Т.И. Ерошевского рассказала о негативном влиянии курения на зрение
В табаке находятся больше тысячи разных соединений, представляющих опасность для здоровья. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин. Здравоохранение
630
Здравоохранение
Заместитель главного врача Самарской областной клинической психиатрической больницы назвал 3 правила отказа от курения.
13 декабря 2025  17:03
Самарский врач-психиатр рассказал, как курение влияет на психическое здоровье
153
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
13 декабря 2025  12:42
В России с 2026 года увеличатся выплаты по больничным
227
Мероприятие проходило в Самаре 5-7 ноября 2025 года. В форуме участвовали 5 тысяч человек из 58 стран.
12 декабря 2025  19:26
За сопровождение форума «Россия – спортивная держава» медработники региона отмечены ведомственными наградами
980
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
12 декабря 2025  17:19
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
501
Специалист окончила Самарский государственный медицинский университет по целевому направлению и вернулась в родной район.
12 декабря 2025  16:57
«Земский доктор»: пациентам Безенчукского района медпомощь оказывает новый врач-терапевт
542
Шесть специалистов пополнили команду Октябрьской больницы
12 декабря 2025  12:02
Шесть специалистов пополнили команду Октябрьской больницы
356
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
12 декабря 2025  10:08
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
364
В табаке находятся больше тысячи разных соединений, представляющих опасность для здоровья. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин.
11 декабря 2025  17:28
‍Врач-офтальмолог больницы им. Т.И. Ерошевского рассказала о негативном влиянии курения на зрение
632
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.
11 декабря 2025  15:08
В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы
587
В Приволжской больнице завершается масштабное обновление главного корпуса ЦРБ
11 декабря 2025  11:22
В Приволжской больнице завершается масштабное обновление главного корпуса ЦРБ
489
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15705
Весь список
В центре внимания
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
238
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
488
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
416
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
349
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
747
Весь список