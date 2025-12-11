Я нашел ошибку
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
Компания «ДСК-Штамп» обеспечила Обитель Милосердия креслами с повышенным комфортом для людей с ОВЗ
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Самаре фирма заплатит 700 тысяч рабочему, на которого упала металлоконстркция
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
В Китае запретили пауэрбанки без дисплея, а это 70% мелких производителей
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Глава Самары Иван Носков предложил развивать институт наставничества на предприятиях
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Геомагнитный шторм обрушился на Самарскую область утром 11 декабря
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
Волжские огнеборцы ликвидировали возгорание в дачном доме на площади 80 квадратных метров
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
В Самаре подвели итоги спортивного партпроекта «Единой России» за 2025 год
В Приволжской больнице завершается масштабное обновление главного корпуса ЦРБ

152
В Приволжской больнице завершается масштабное обновление главного корпуса ЦРБ

Работы по капитальному ремонту главного корпуса ЦРБ проводятся за счёт средств федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Напомним, всего до конца года благодаря федеральному и региональному финансированию в регионе будут отремонтированы более 170 объектов здравоохранения.

«До конца года капитальный ремонт будет завершен. Мы ожидаем дополнительную поставку мебели и оборудования. В частности, больница получит новый флюорограф, и для его установки уже выполняются работы по подготовке помещения», – отметила главный врач Приволжской центральной районной больницы Людмила Слепнева.

В рамках обновления была перестроена внутренняя логистика медучреждения. Ранее диагностические службы и кабинеты узких специалистов располагались в разных корпусах, что создавало неудобства для пациентов.

«Мы полностью объединяем консультационно-диагностическую структуру в одном месте, – подчеркнула главный врач. – Теперь пациенту не придется переходить из корпуса в корпус. Он сможет в одном здании попасть на прием к нужному специалисту, пройти необходимые обследования и оперативно получить результаты. Это существенно экономит время и силы людей, делая процесс получения медицинской помощи более комфортным».

Напомним, что в селе Заволжье в этом году также откроется современный фельдшерско-акушерский пункт, который возведен благодаря нацпроекту.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

В Приволжской больнице завершается масштабное обновление главного корпуса ЦРБ
11 декабря 2025  11:22
11 декабря 2025  11:22
В Приволжской больнице завершается масштабное обновление главного корпуса ЦРБ
152
Весь список
