Путин сообщил о рекордно низких значениях уровня бедности в России

Уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях, заявил Путин, пишет "Газета.Ru".



«За последние годы мы добились опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан», — сказал президент на совещании по экономическим вопросам.



О чем еще сообщил президент:



- К 2036 году уровень бедности в РФ должен стать ниже 5%.



- Страховые пенсии по старости с 1 января проиндексируют на 7,6%, темпами выше инфляции. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля.



- С 2026 года появится новая мера поддержки семей с двумя и более детьми — семейная налоговая выплата. Она вводится в дополнение к другим льготам, они сохраняются. Право на средства получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше 1,5 прожиточных минимумов в регионе.