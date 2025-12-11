Я нашел ошибку
На первой встрече в новом пространстве собрались молодые предприниматели, фотографы, квнщики, студенты и представители общественных организаций.
В Нефтегорском районе создан молодежный кластер "Креатив хаб "МоСт"
Истории героев очерков доказывают, что люди без зрения могут жить полной жизнью и уверенно чувствовать себя в обществе, состояться в профессии, спорте, творчестве, создать семью.
В Самарской библиотеке для слепых прошла презентация книги самарского писателя Владимира Миклавчича
Михаил Дегтярев поблагодарил МОК за восстановление принципов Олимпийской хартии.
Михаил Дегтярев: российским и белорусским участникам юношеских стартов вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном
Также президент отметил, что страховые пенсии по старости с 1 января проиндексируют на 7,6%, темпами выше инфляции.
Путин сообщил о рекордно низких значениях уровня бедности в России
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Участники получат сертификаты о прохождении курса. Выпускники программы смогут претендовать на льготные финансовые инструменты.
Завершен первый поток образовательной программы «СВОё дело. Самарская область»
В ближайшие дни энергетики исполнят мечты ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Самарские энергетики «Т Плюс» присоединились к акции и сняли первые открытки с «Ёлки желаний»
Региональное СУ во взаимодействии с иными органами принимает меры к восстановлению и защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Павел Олейник принял участие в торжественном вручении детям-сиротам ключей от квартир
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В Нефтегорском районе создан молодежный кластер "Креатив хаб "МоСт"

114
На первой встрече в новом пространстве собрались молодые предприниматели, фотографы, квнщики, студенты и представители общественных организаций.

Это событие стало важным шагом к поддержке и развитию инициатив молодежи. На первой встрече в новом пространстве собрались молодые предприниматели, фотографы, квнщики, студенты и представители общественных организаций.

Молодежный кластер создан с целью предоставления молодым людям пространства для реализации их идей, обмена опытом и создания новых проектов. В рамках открытия прошли мастер-классы, панельные дискуссии и презентации, которые вдохновили участников на дальнейшие действия.

«Мы верим в силу молодежи и их способность менять мир к лучшему. Этот кластер – это не просто пространство, это экосистема, где каждый может найти поддержку и ресурсы для реализации своих идей», – отметил Андрей Булавин, руководитель управления культуры и молодёжной политики Администрации муниципального района Нефтегорский.

В ходе мероприятия участники смогли познакомиться с возможностями, которые предоставляет кластер: доступ к специализированным программам, менторству, современному фото- и видеооборудованию и другим ресурсам. Также была организована встреча с будущими резидентами кластера, в ходе которой были намечены планы взаимодействия на ближайшее время.

"Открытие молодежного кластера стало символом нового этапа в развитии местного сообщества и поддержки молодежных инициатив. Мы уверены, что этот проект станет катализатором для множества новых идей и успешных начинаний", поделилась Анастасия Тимофеева, ведущий специалист по организации работы Движения Первых в Нефтегорском районе.

В рамках региональной программы «Культурные люди», разработанной по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева креативные мини-кластеры открываются на базе отремонтированных Домов. В этом году созданы 25 новых культурных пространств (11 креативных мини-кластеров, 8 арт-парков в малых городах, 4 детские филармонии на базе детских школ искусств, 2 музейные экспозиции).

Для обеспечения успешной реализации программы в Самарской области проведено укрепление материально-технической базы: отремонтировано более 50 объектов культуры, закуплено необходимое оборудование для 75 учреждений культуры. Обновление отрасли стало возможно благодаря участию в реализации национального проекта «Культура», работа продолжается уже в рамках нового нацпроекта «Семья».

 

Фото:   минкульт СО

Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
171
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
254
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
653
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
529
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
534
