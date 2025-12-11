В Нефтегорском районе создан молодежный кластер "Креатив хаб "МоСт"

Это событие стало важным шагом к поддержке и развитию инициатив молодежи. На первой встрече в новом пространстве собрались молодые предприниматели, фотографы, квнщики, студенты и представители общественных организаций.

Молодежный кластер создан с целью предоставления молодым людям пространства для реализации их идей, обмена опытом и создания новых проектов. В рамках открытия прошли мастер-классы, панельные дискуссии и презентации, которые вдохновили участников на дальнейшие действия.

«Мы верим в силу молодежи и их способность менять мир к лучшему. Этот кластер – это не просто пространство, это экосистема, где каждый может найти поддержку и ресурсы для реализации своих идей», – отметил Андрей Булавин, руководитель управления культуры и молодёжной политики Администрации муниципального района Нефтегорский.

В ходе мероприятия участники смогли познакомиться с возможностями, которые предоставляет кластер: доступ к специализированным программам, менторству, современному фото- и видеооборудованию и другим ресурсам. Также была организована встреча с будущими резидентами кластера, в ходе которой были намечены планы взаимодействия на ближайшее время.

"Открытие молодежного кластера стало символом нового этапа в развитии местного сообщества и поддержки молодежных инициатив. Мы уверены, что этот проект станет катализатором для множества новых идей и успешных начинаний", поделилась Анастасия Тимофеева, ведущий специалист по организации работы Движения Первых в Нефтегорском районе.

В рамках региональной программы «Культурные люди», разработанной по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева креативные мини-кластеры открываются на базе отремонтированных Домов. В этом году созданы 25 новых культурных пространств (11 креативных мини-кластеров, 8 арт-парков в малых городах, 4 детские филармонии на базе детских школ искусств, 2 музейные экспозиции).

Для обеспечения успешной реализации программы в Самарской области проведено укрепление материально-технической базы: отремонтировано более 50 объектов культуры, закуплено необходимое оборудование для 75 учреждений культуры. Обновление отрасли стало возможно благодаря участию в реализации национального проекта «Культура», работа продолжается уже в рамках нового нацпроекта «Семья».

Фото: минкульт СО