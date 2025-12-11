Михаил Дегтярев: российским и белорусским участникам юношеских стартов вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном

Министр спорта России Михаил Дегтярев поблагодарил исполком Международного олимпийского комитета (МОК) за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии, передает РИА Новости.

В четверг Олимпийский саммит поддержал рекомендацию исполкома МОК международным федерациям снять ограничения на участие молодых спортсменов из России в соревнованиях, включая командные дисциплины.

"Как мы и анонсировали на Олимпийском собрании накануне, сегодня исполком МОК принял важное для российского спорта решение. Были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок", - заявил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Международные федерации сами устанавливают критерии, по которым они будут определять "юношеские соревнования", но во всех таких соревнованиях - как индивидуальных, так и командных - участие должно обеспечиваться без дополнительных ограничений. Эти правила, при условии восстановления ОКР, будут действовать и на юношеских Олимпийских играх в Дакаре-2026. Мы благодарим исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии. Мы внимательно проанализируем решение исполкома и продолжим работу в направлении полного восстановления прав всех наших спортсменов", - подчеркнул Дегтярев.

