Главные новости:
На первой встрече в новом пространстве собрались молодые предприниматели, фотографы, квнщики, студенты и представители общественных организаций.
В Нефтегорском районе создан молодежный кластер "Креатив хаб "МоСт"
Истории героев очерков доказывают, что люди без зрения могут жить полной жизнью и уверенно чувствовать себя в обществе, состояться в профессии, спорте, творчестве, создать семью.
В Самарской библиотеке для слепых прошла презентация книги самарского писателя Владимира Миклавчича
Михаил Дегтярев поблагодарил МОК за восстановление принципов Олимпийской хартии.
Михаил Дегтярев: российским и белорусским участникам юношеских стартов вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном
Также президент отметил, что страховые пенсии по старости с 1 января проиндексируют на 7,6%, темпами выше инфляции.
Путин сообщил о рекордно низких значениях уровня бедности в России
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Участники получат сертификаты о прохождении курса. Выпускники программы смогут претендовать на льготные финансовые инструменты.
Завершен первый поток образовательной программы «СВОё дело. Самарская область»
В ближайшие дни энергетики исполнят мечты ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Самарские энергетики «Т Плюс» присоединились к акции и сняли первые открытки с «Ёлки желаний»
Региональное СУ во взаимодействии с иными органами принимает меры к восстановлению и защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Павел Олейник принял участие в торжественном вручении детям-сиротам ключей от квартир
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Михаил Дегтярев: российским и белорусским участникам юношеских стартов вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном

Михаил Дегтярев поблагодарил МОК за восстановление принципов Олимпийской хартии.

Министр спорта России Михаил Дегтярев поблагодарил исполком Международного олимпийского комитета (МОК) за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии, передает РИА Новости.

В четверг Олимпийский саммит поддержал рекомендацию исполкома МОК международным федерациям снять ограничения на участие молодых спортсменов из России в соревнованиях, включая командные дисциплины.

"Как мы и анонсировали на Олимпийском собрании накануне, сегодня исполком МОК принял важное для российского спорта решение. Были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок", - заявил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Международные федерации сами устанавливают критерии, по которым они будут определять "юношеские соревнования", но во всех таких соревнованиях - как индивидуальных, так и командных - участие должно обеспечиваться без дополнительных ограничений. Эти правила, при условии восстановления ОКР, будут действовать и на юношеских Олимпийских играх в Дакаре-2026. Мы благодарим исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии. Мы внимательно проанализируем решение исполкома и продолжим работу в направлении полного восстановления прав всех наших спортсменов", - подчеркнул Дегтярев.

 

Фото:  pxhere.com

Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
140
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
238
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
650
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
526
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
527
