В Самарской библиотеке для слепых прошла презентация книги самарского писателя Владимира Миклавчича

В Самарской областной библиотеке для слепых прошла презентация книги самарского писателя Владимира Миклавчича из цикла «Очерки об известных незрячих людях – жителях Самарской области».



Это честный рассказ о людях, которые вопреки всем обстоятельствам смогли радоваться жизни и приносить пользу другим. Истории героев очерков доказывают, что люди без зрения могут жить полной жизнью и уверенно чувствовать себя в обществе, состояться в профессии, спорте, творчестве, создать семью.



Это уже вторая книга писателя. Ее героями стали жители Самарской области: общественные деятели, спортсмены, учителя, самодеятельные артисты.



«Из всех заболеваний в мире, которые приводят человека к инвалидности именно слепота считается самой сложной,– отметила на презентации книги и.о. директора Самарской областной библиотекой для слепых Ольга Вологодская. – Нас восхищает опыт тех, кого полная слепота или совсем небольшой процент зрения не только не сломила, но сделала сильными и успешными».

Фото: минкульт СО