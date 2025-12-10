Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»

В среду, 10 декабря, в Москве состоялось расширенное заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Кадры» по подготовке Госсовета на тему «О подготовке кадров для экономики Российской Федерации».

В заседании приняли участие заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин; помощник Президента РФ, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин; заместители Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко; Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков; Министр просвещения РФ Сергей Кравцов; Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков; Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев; президент, Председатель Правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф; председатель комиссии Госсовета «Кадры», губернатор Калужской области Владислав Шапша; представители федеральных органов власти, институтов развития, госкорпораций, бизнес-объединений, главы регионов.

Самарскую область представлял губернатор, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев.

Максим Орешкин в своем выступлении обозначил три горизонта применительно к вопросам подготовки кадров. Краткосрочный – как преодолевать кадровый дефицит, обеспечивать потребности экономики, социальной сферы. Среднесрочные вопросы – как донастраивать систему образования, чтобы те компетенции, которые получают молодые специалисты, позволяли им затем развиваться и реализовать себя в течение всей жизни. И долгосрочный – как стране отвечать на технологические вызовы, связанные с внедрением автономных систем, искусственного интеллекта, платформенных решений. Они ведут к серьезным изменениям рынка труда, и ответы на них нужно искать уже сегодня.

Алексей Дюмин отметил, что сегодня на расширенное заседание комиссии Госсовета «Кадры» вынесены критически важные вопросы. С проблемой нехватки специалистов сталкиваются самые разные отрасли экономики, и в ближайшие годы она будет только обостряться. Спрос растет быстрее, чем соискатели появляются на рынке. Система подготовки кадров не успевает за постоянно меняющимися запросами работодателей.

Напомним, вопрос кадрового обеспечения промышленного сектора экономики прорабатывался на совместном заседании профильных комиссий Государственного Совета РФ в ноябре текущего года, где Вячеслав Федорищев обозначил системные вызовы, требующие консолидированных решений. По его словам, в различных отраслях промышленности наблюдается системный запрос на квалифицированные кадры, который четко сегментирован по квалификациям, по регионам и мерам дополнительной государственной поддержки профессионального образования.

В Самарской области вопросам кадрового обеспечения реального сектора экономики уделяется приоритетное внимание. В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030». Одним из примеров интеграции образования, науки и производства является стратегическое партнерство между ПАО «ОДК-Кузнецов» и ведущими вузами региона – Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева и Самарским государственным техническим университетом. Реализуемые специальные программы целевого обучения инженеров, такие как «Крылья Ростеха» и «Инженерный старт», доказали свою эффективность. По сути, они являются действенной моделью образования, которая включает в себя весь цикл: от заключения договора о целевом обучении, выплаты корпоративной стипендии и предоставления социального пакета до гарантированного трудоустройства и получения дополнительной специализированной подготовки. Такие программы позволяют студентам уже в процессе обучения приобретать практические навыки рабочих профессий, получать опыт решения конструкторских задач и осваивать новые дополнительные дисциплины.

Как сказал Алексей Дюмин, задачи достижения технологического лидерства, поставленные Президентом, освоение новых технологий, которые приходят в нашу жизнь, требуют большого человеческого потенциала.

«Кадровое обеспечение – вопрос комплексный. Он затрагивает не только развитие экономики, но и обороноспособность страны. Если раньше все лучшее в гражданский сектор приходило из разработок военных лабораторий и конструкторских бюро, то сейчас происходит наоборот. Разработки высокотехнологичных гражданских компаний активно внедряются в Минобороны и других силовых структурах, в их исследовательские лаборатории приходят гражданские специалисты. Их компетенции используются для создания оружия будущего.

На площадке комиссии Госсовета «Кадры» собраны все предложения регионов, органов власти и экспертов по решению проблемы кадрового дефицита. Наша задача – определить лучшие практики, которые уже применяются, новые подходы, управленческие механизмы и на заседании Госсовета представить их на решение Главы государства», – подчеркнул Алексей Дюмин.

Антон Котяков отметил, что сегодня уровень безработицы в стране составляет 2,2%.

«Для понимания: количество безработных граждан фактически равно количеству вакансий. В возрастных группах 30-39 лет и 40-49 лет вовлеченность в занятость фактически достигла пиковых значений. Дальнейший рост экономики будет в прямой зависимости от роста производительности труда. Есть и квалификационные вызовы – новые технологии требуют системного обновления знаний уже действующих работников. По данным 7-летнего прогноза кадровой потребности, до 2032 года в среднем необходимо будет вовлекать в экономику порядка 1,7 млн человек в год, что сопоставимо с численностью выпускников. То есть, на счету буквально каждый молодой специалист. В этой связи наши ключевые задачи: точное прогнозирование перспективной потребности, качественная профориентация, позволяющая каждому молодому человеку найти свое призвание, сближение потребностей и программ подготовки – как в количественном, так и в качественном измерениях. И, конечно, наращивание объемов дополнительного образования с учетом новых технологических запросов», – сказал Министр.

Герман Греф посвятил свое выступление роли искусственного интеллекта в решении кадрового вопроса.

На тематических круглых столах во главе с губернаторами регионов страны участники заседания обсудили ключевые вопросы подготовки кадров. В работе одного из них, где рассматривались важные аспекты подготовки высококвалифицированных кадров для технологического лидерства России, принял участие руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев.

Также среди обсуждаемых тем были: прогноз потребности экономики в кадрах; модели профессиональной ориентации, роль кадровых центров и молодежные кадровые центры; развитие национальной системы квалификаций; роль работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО; «Профессионалитет»: новая модель подготовки кадров для экономики; целевое обучение как механизм адресной подготовки и привлечения кадров в экономику; подготовка кадров для цифровой экономики.

Подводя итоги мероприятия, Владислав Шапша отметил: «Наша приоритетная задача — обеспечить эффективную реализацию ключевых решений, направленных на развитие кадрового потенциала страны. Расширенное заседание комиссии Госсовета «Кадры» подтвердило эффективность совместной проработки вопросов и позволило наметить приоритетные направления кадровой политики на ближайший период. В ходе открытого диалога участники детально обсудили все предложения, уточнили формулировки инициатив. Будут учтены все значимые замечания, после чего доработанные материалы войдут в проект перечня поручений Президента к предстоящему заседанию Госсовета, проведение которого запланировано до конца года».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области