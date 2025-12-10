Я нашел ошибку
Главные новости:
Водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены с места ДТП в больницу.
В Тольятти водитель большегруза при развороте не уступил дорогу и столкнулся с а/м Datsun
Зрители дружно подпевали артистам и провожали каждый номер оглушительными, по-настоящему бурными аплодисментами.
В Исаклинском районном ДК выступил Самарский губернский русский народный хор
Вместо того, чтобы назидательно перечислять их отличия друг от друга,  наоборот - вам покажут их как близнецов, если не двойников.
Музей имени Алабина: новая выставка "Здесь вам не тут", посвященная путанице Самары и Саратова
По предварительным данным полицейских пострадал 21-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110.
Смертельное ДТП в Волжском районе: ВАЗ 2110 врезался в препятствие, скончался 19-летний пассажир
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
Военно-патриотический отдел «Щит» из Сызрани занял второе место в номинации «Лучший ВПО в населённых пунктах более 50 тысяч человек».
Самарские военно-патриотические клубы - призёры общественного проекта ПФО «Герои Отечества»
Он подвел итоги года, рассказал о благоустройстве дворов и ремонте дорог, борьбе с незаконными объектами потребительского рынка.
Вячеслав Коновалов рассказал о планах по развитию транспортной доступности Красноглинского района
Форум призван объединить усилия молодёжи, педагогов, наставников, ветеранов, общественных организаций и органов власти для выработки современных подходов и сохранения преемственности поколений.
В Самарской области прошёл Региональный форум патриотического воспитания Движения Первых «Герои нашего времени»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.81
-0.46
EUR 89.43
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»

158
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».

В среду, 10 декабря, в Москве состоялось расширенное заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Кадры» по подготовке Госсовета на тему «О подготовке кадров для экономики Российской Федерации».

В заседании приняли участие заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин; помощник Президента РФ, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин; заместители Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко; Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков; Министр просвещения РФ Сергей Кравцов; Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков; Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев; президент, Председатель Правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф; председатель комиссии Госсовета «Кадры», губернатор Калужской области Владислав Шапша; представители федеральных органов власти, институтов развития, госкорпораций, бизнес-объединений, главы регионов.

Самарскую область представлял губернатор, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев.

Максим Орешкин в своем выступлении обозначил три горизонта применительно к вопросам подготовки кадров. Краткосрочный – как преодолевать кадровый дефицит, обеспечивать потребности экономики, социальной сферы. Среднесрочные вопросы – как донастраивать систему образования, чтобы те компетенции, которые получают молодые специалисты, позволяли им затем развиваться и реализовать себя в течение всей жизни. И долгосрочный – как стране отвечать на технологические вызовы, связанные с внедрением автономных систем, искусственного интеллекта, платформенных решений. Они ведут к серьезным изменениям рынка труда, и ответы на них нужно искать уже сегодня.

Алексей Дюмин отметил, что сегодня на расширенное заседание комиссии Госсовета «Кадры» вынесены критически важные вопросы. С проблемой нехватки специалистов сталкиваются самые разные отрасли экономики, и в ближайшие годы она будет только обостряться. Спрос растет быстрее, чем соискатели появляются на рынке. Система подготовки кадров не успевает за постоянно меняющимися запросами работодателей.

Напомним, вопрос кадрового обеспечения промышленного сектора экономики прорабатывался на совместном заседании профильных комиссий Государственного Совета РФ в ноябре текущего года, где Вячеслав Федорищев обозначил системные вызовы, требующие консолидированных решений. По его словам, в различных отраслях промышленности наблюдается системный запрос на квалифицированные кадры, который четко сегментирован по квалификациям, по регионам и мерам дополнительной государственной поддержки профессионального образования.

В Самарской области вопросам кадрового обеспечения реального сектора экономики уделяется приоритетное внимание. В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030». Одним из примеров интеграции образования, науки и производства является стратегическое партнерство между ПАО «ОДК-Кузнецов» и ведущими вузами региона – Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева и Самарским государственным техническим университетом. Реализуемые специальные программы целевого обучения инженеров, такие как «Крылья Ростеха» и «Инженерный старт», доказали свою эффективность. По сути, они являются действенной моделью образования, которая включает в себя весь цикл: от заключения договора о целевом обучении, выплаты корпоративной стипендии и предоставления социального пакета до гарантированного трудоустройства и получения дополнительной специализированной подготовки. Такие программы позволяют студентам уже в процессе обучения приобретать практические навыки рабочих профессий, получать опыт решения конструкторских задач и осваивать новые дополнительные дисциплины.

Как сказал Алексей Дюмин, задачи достижения технологического лидерства, поставленные Президентом, освоение новых технологий, которые приходят в нашу жизнь, требуют большого человеческого потенциала. 
«Кадровое обеспечение – вопрос комплексный. Он затрагивает не только развитие экономики, но и обороноспособность страны. Если раньше все лучшее в гражданский сектор приходило из разработок военных лабораторий и конструкторских бюро, то сейчас происходит наоборот. Разработки высокотехнологичных гражданских компаний активно внедряются в Минобороны и других силовых структурах, в их исследовательские лаборатории приходят гражданские специалисты. Их компетенции используются для создания оружия будущего.

На площадке комиссии Госсовета «Кадры» собраны все предложения регионов, органов власти и экспертов по решению проблемы кадрового дефицита. Наша задача – определить лучшие практики, которые уже применяются, новые подходы, управленческие механизмы и на заседании Госсовета представить их на решение Главы государства», – подчеркнул Алексей Дюмин.

Антон Котяков отметил, что сегодня уровень безработицы в стране составляет 2,2%.
«Для понимания: количество безработных граждан фактически равно количеству вакансий. В возрастных группах 30-39 лет и 40-49 лет вовлеченность в занятость фактически достигла пиковых значений. Дальнейший рост экономики будет в прямой зависимости от роста производительности труда. Есть и квалификационные вызовы – новые технологии требуют системного обновления знаний уже действующих работников. По данным 7-летнего прогноза кадровой потребности, до 2032 года в среднем необходимо будет вовлекать в экономику порядка 1,7 млн человек в год, что сопоставимо с численностью выпускников. То есть, на счету буквально каждый молодой специалист. В этой связи наши ключевые задачи: точное прогнозирование перспективной потребности, качественная профориентация, позволяющая каждому молодому человеку найти свое призвание, сближение потребностей и программ подготовки – как в количественном, так и в качественном измерениях. И, конечно, наращивание объемов дополнительного образования с учетом новых технологических запросов», – сказал Министр.

Герман Греф посвятил свое выступление роли искусственного интеллекта в решении кадрового вопроса.
На тематических круглых столах во главе с губернаторами регионов страны участники заседания обсудили ключевые вопросы подготовки кадров. В работе одного из них, где рассматривались важные аспекты подготовки высококвалифицированных кадров для технологического лидерства России, принял участие руководитель Самарской области Вячеслав Федорищев. 

Также среди обсуждаемых тем были: прогноз потребности экономики в кадрах; модели профессиональной ориентации, роль кадровых центров и молодежные кадровые центры; развитие национальной системы квалификаций; роль работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО; «Профессионалитет»: новая модель подготовки кадров для экономики; целевое обучение как механизм адресной подготовки и привлечения кадров в экономику; подготовка кадров для цифровой экономики.

Подводя итоги мероприятия, Владислав Шапша отметил: «Наша приоритетная задача — обеспечить эффективную реализацию ключевых решений, направленных на развитие кадрового потенциала страны. Расширенное заседание комиссии Госсовета «Кадры» подтвердило эффективность совместной проработки вопросов и позволило наметить приоритетные направления кадровой политики на ближайший период. В ходе открытого диалога участники детально обсудили все предложения, уточнили формулировки инициатив. Будут учтены все значимые замечания, после чего доработанные материалы войдут в проект перечня поручений Президента к предстоящему заседанию Госсовета, проведение которого запланировано до конца года».

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
08 декабря 2025, 22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году... Политика
1086
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
06 декабря 2025, 14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые... Политика
2253
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
05 декабря 2025, 19:19
В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат... Транспорт
1605
В центре внимания
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
154
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
294
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
286
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
510
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
534
Весь список