Главные новости:
С посетителя требуют  847 тыс. рублей. Предварительное заседание по делу состоится в Калининском районном суде города 26 января.
Эрмитаж подал в суд на посетителя, который сел на трон Павла I и повредил его
Фильм раскроет жизненный путь самарского поэта Александра Ширяевца, близкого друга Сергея Есенина. Именно Есенин дал ему это красивое прозвание — «Баюн Жигулей и Волги».
В СОХМ состоится премьера документального фильма «Баюн Жигулей и Волги»
Водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены с места ДТП в больницу.
В Тольятти водитель большегруза при развороте не уступил дорогу и столкнулся с а/м Datsun
Зрители дружно подпевали артистам и провожали каждый номер оглушительными, по-настоящему бурными аплодисментами.
В Исаклинском районном ДК выступил Самарский губернский русский народный хор
Вместо того, чтобы назидательно перечислять их отличия друг от друга,  наоборот - вам покажут их как близнецов, если не двойников.
Музей имени Алабина: новая выставка "Здесь вам не тут", посвященная путанице Самары и Саратова
По предварительным данным полицейских пострадал 21-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110.
Смертельное ДТП в Волжском районе: ВАЗ 2110 врезался в препятствие, скончался 19-летний пассажир
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
Военно-патриотический отдел «Щит» из Сызрани занял второе место в номинации «Лучший ВПО в населённых пунктах более 50 тысяч человек».
Самарские военно-патриотические клубы - призёры общественного проекта ПФО «Герои Отечества»
Эрмитаж подал в суд на посетителя, который сел на трон Павла I и повредил его

143
С посетителя требуют  847 тыс. рублей. Предварительное заседание по делу состоится в Калининском районном суде города 26 января.

Государственный Эрмитаж подал в суд с требованием взыскать 847 тыс. рублей с посетителя Александра Дробышева, который в марте нарушил запрет и сел на трон магистра Мальтийского ордена XVIII века, принадлежащий императору Павлу I. Об этом 10 декабря сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, пишут "Известия".

Уточняется, что после замечания смотрительницы он встал на подножную скамеечку, что привело к повреждению экспоната. Так, из-за действий Дробышева деформировалось сиденье трона, порвались и треснули ткани бархата на сиденье и подножной скамье. При этом на досудебную претензию Дробышев не ответил.

«Стоимость реставрационных работ, требуемых для восстановления экспонатов, составляет 825 813 рублей 59 копеек, которые Эрмитаж и просит взыскать с Дробышева, а также госпошлину в 21 516 рублей», — рассказала Лебедева в своем Telegram-канале.

Предварительное заседание по делу состоится в Калининском районном суде города 26 января.

 

Фото:  pxhere.com

