Эрмитаж подал в суд на посетителя, который сел на трон Павла I и повредил его

Государственный Эрмитаж подал в суд с требованием взыскать 847 тыс. рублей с посетителя Александра Дробышева, который в марте нарушил запрет и сел на трон магистра Мальтийского ордена XVIII века, принадлежащий императору Павлу I. Об этом 10 декабря сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, пишут "Известия".

Уточняется, что после замечания смотрительницы он встал на подножную скамеечку, что привело к повреждению экспоната. Так, из-за действий Дробышева деформировалось сиденье трона, порвались и треснули ткани бархата на сиденье и подножной скамье. При этом на досудебную претензию Дробышев не ответил.

«Стоимость реставрационных работ, требуемых для восстановления экспонатов, составляет 825 813 рублей 59 копеек, которые Эрмитаж и просит взыскать с Дробышева, а также госпошлину в 21 516 рублей», — рассказала Лебедева в своем Telegram-канале.

Предварительное заседание по делу состоится в Калининском районном суде города 26 января.

