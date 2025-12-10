Музей имени Алабина: новая выставка "Здесь вам не тут", посвященная путанице Самары и Саратова

Отталкиваясь от знакомой жителям обоих городов анекдотической ситуации, музей предлагает задаться вопросом о сходстве и различии таких сложных феноменов как города со всей их историей, архитектурой, природными достопримечательностями и прочим. Но вместо того, чтобы назидательно перечислять их отличия друг от друга, наоборот - вам покажут их как близнецов, если не двойников.

«Эта выставка - своеобразный мысленный эксперимент, не лишенный и некоторой иронии. Двигаясь от обратного для краеведения принципа, она предлагает взглянуть на проблему через призму, в которой все города суть одно, а все различия - сильно преувеличены. И тогда может статься, что Самара и Саратов и вовсе один и тот же город, уж слишком они похожи для стороннего наблюдателя», - делятся организаторы выставки.

Здесь, помимо привычных и непривычных музейных экспонатов, посетители увидят и услышат как сами города говорят о себе, а также смогут попробовать собрать образы этих двух и одновременно всех провинциальных городов.

Фото: минкульт СО