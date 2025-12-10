Я нашел ошибку
Водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены с места ДТП в больницу.
В Тольятти водитель большегруза при развороте не уступил дорогу и столкнулся с а/м Datsun
Зрители дружно подпевали артистам и провожали каждый номер оглушительными, по-настоящему бурными аплодисментами.
В Исаклинском районном ДК выступил Самарский губернский русский народный хор
Вместо того, чтобы назидательно перечислять их отличия друг от друга,  наоборот - вам покажут их как близнецов, если не двойников.
Музей имени Алабина: новая выставка "Здесь вам не тут", посвященная путанице Самары и Саратова
По предварительным данным полицейских пострадал 21-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110.
Смертельное ДТП в Волжском районе: ВАЗ 2110 врезался в препятствие, скончался 19-летний пассажир
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
Военно-патриотический отдел «Щит» из Сызрани занял второе место в номинации «Лучший ВПО в населённых пунктах более 50 тысяч человек».
Самарские военно-патриотические клубы - призёры общественного проекта ПФО «Герои Отечества»
Он подвел итоги года, рассказал о благоустройстве дворов и ремонте дорог, борьбе с незаконными объектами потребительского рынка.
Вячеслав Коновалов рассказал о планах по развитию транспортной доступности Красноглинского района
Форум призван объединить усилия молодёжи, педагогов, наставников, ветеранов, общественных организаций и органов власти для выработки современных подходов и сохранения преемственности поколений.
В Самарской области прошёл Региональный форум патриотического воспитания Движения Первых «Герои нашего времени»
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
Самарские военно-патриотические клубы - призёры общественного проекта ПФО «Герои Отечества»

152
Военно-патриотический отдел «Щит» из Сызрани занял второе место в номинации «Лучший ВПО в населённых пунктах более 50 тысяч человек».

Военно-патриотический отдел «Щит» из Сызрани занял второе место в номинации «Лучший ВПО в населённых пунктах более 50 тысяч человек». Военно-патриотический клуб «За други своя» из Безенчукского района стал вторым в номинации «Лучший ВПО в населённых пунктах до 50 тысяч человек».

«Щит» работает в Сызрани с 1999 года. Почти за 26 лет выпускниками отделения стали около 15 тысяч человек. Воспитанники участвуют во встречах с ветеранами и действующими военнослужащими, в том числе в рамках федерального проекта «Диалоги с Героями». В 2000 году на базе «Щита» открыт музей боевой славы «Необъявленные войны» с фондом более тысячи экспонатов: документов, фотографий, личных вещей, изданий и наград.

«Конечно такое признание — это не просто титул. Это ощутимый результат плодотворной и продуктивной работы в течении года. Данная победа означает для нас лишь движение вперед, развитие и стимул дальше воспитывать настоящих патриотов! Щит — школа мужества и чести!» — Диана Фатхулина, руководитель ВПО «Щит».

С отделением связан и подвиг Героя Российской Федерации Азиза Кудрякова. Указом Президента России от 5 февраля 2025 года гвардии старшему лейтенанту Азизу Махсутовичу Кудрякову за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Азиз занимался в отделении «Авиация» ВПО «Щит», был лучшим курсантом и получил сертификат об окончании, подписанный военным комиссаром Самарской области.

Военно-патриотический клуб «За други своя» создан в 2014 году в Безенчукском районе. За 11 лет его выпускниками стали 166 человек, сегодня в клубе занимается около 50 воспитанников. Одно из ключевых направлений работы – встречи молодёжи с ветеранами и участниками боевых действий, а также увековечение памяти защитников Отечества. Только в 2024 году проведено 89 таких встреч, в них приняли участие более 600 юношей и девушек. Курсанты клуба заступают на Пост № 1 в Дни воинской славы и памятные даты, участвуют в Параде Памяти 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре.

Общественный проект ПФО «Герои Отечества» реализуется с 2018 года под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Его цель – системная поддержка защитников Отечества и участников героических событий, а также сохранение и увековечение памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга. Успех самарских клубов в проекте подтверждает высокий уровень военно-патриотической работы с молодёжью в регионе.

К месту происшествия прибыл расчет пожарно-спасательной части в составе 5 человек, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
04 декабря 2025, 16:59
В Сызранском районе загорелся во время движения большегруз
К месту происшествия прибыл расчет пожарно-спасательной части в составе 5 человек, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной... Происшествия
658
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
02 декабря 2025, 16:39
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий... Общество
1554
Турнир был организован с целью получения начинающими баскетболистами игровой практики.
01 декабря 2025, 19:52
«Кубок Силы воли»: в Сызрани состоялся турнир по баскетболу на колясках 3х3 
Турнир был организован с целью получения начинающими баскетболистами игровой практики. Команда по баскетболу на колясках создана в Сызрани в феврале 2025 года. Спорт
1608
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
154
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
294
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
10 декабря 2025  10:39
Креативный бизнес Самарской области получит гранты на развитие
286
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
9 декабря 2025  13:58
Самарская область стала победителем национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025
510
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
9 декабря 2025  13:54
В декабре жители Самары получили две квитанции за воду: объясняем почему
534
