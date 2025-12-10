Самарские военно-патриотические клубы - призёры общественного проекта ПФО «Герои Отечества»

Военно-патриотический отдел «Щит» из Сызрани занял второе место в номинации «Лучший ВПО в населённых пунктах более 50 тысяч человек». Военно-патриотический клуб «За други своя» из Безенчукского района стал вторым в номинации «Лучший ВПО в населённых пунктах до 50 тысяч человек».

«Щит» работает в Сызрани с 1999 года. Почти за 26 лет выпускниками отделения стали около 15 тысяч человек. Воспитанники участвуют во встречах с ветеранами и действующими военнослужащими, в том числе в рамках федерального проекта «Диалоги с Героями». В 2000 году на базе «Щита» открыт музей боевой славы «Необъявленные войны» с фондом более тысячи экспонатов: документов, фотографий, личных вещей, изданий и наград.

«Конечно такое признание — это не просто титул. Это ощутимый результат плодотворной и продуктивной работы в течении года. Данная победа означает для нас лишь движение вперед, развитие и стимул дальше воспитывать настоящих патриотов! Щит — школа мужества и чести!» — Диана Фатхулина, руководитель ВПО «Щит».

С отделением связан и подвиг Героя Российской Федерации Азиза Кудрякова. Указом Президента России от 5 февраля 2025 года гвардии старшему лейтенанту Азизу Махсутовичу Кудрякову за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Азиз занимался в отделении «Авиация» ВПО «Щит», был лучшим курсантом и получил сертификат об окончании, подписанный военным комиссаром Самарской области.

Военно-патриотический клуб «За други своя» создан в 2014 году в Безенчукском районе. За 11 лет его выпускниками стали 166 человек, сегодня в клубе занимается около 50 воспитанников. Одно из ключевых направлений работы – встречи молодёжи с ветеранами и участниками боевых действий, а также увековечение памяти защитников Отечества. Только в 2024 году проведено 89 таких встреч, в них приняли участие более 600 юношей и девушек. Курсанты клуба заступают на Пост № 1 в Дни воинской славы и памятные даты, участвуют в Параде Памяти 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре.

Общественный проект ПФО «Герои Отечества» реализуется с 2018 года под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Его цель – системная поддержка защитников Отечества и участников героических событий, а также сохранение и увековечение памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга. Успех самарских клубов в проекте подтверждает высокий уровень военно-патриотической работы с молодёжью в регионе.