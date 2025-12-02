Я нашел ошибку
Главные новости:
Спектакль проходит в рамках «Волжских сезонов» - ежегодного проекта Благотворительного фонда Илзе Лиепе при поддержке Министерства культуры Самарской области.
В САТОБ Народная артистка РФ Илзе Лиепа представит уникальный спектакль-концерт «Мой Чайковский»
В этот день награды получили 21 лауреат  из Самары. Награждение лауреатов из других муниципалитетов будет проходить  в течение декабря в различных городах и районах Самарской губернии.
Акция «Благородство»: первая церемония награждения  состоялась 2 декабря в СОУНБ
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО

Очередную партию гуманитарной помощи доставили «за ленточку» руководитель городской Ассоциации ветеранов СВО, выпускник «Школы героев» Джамал Машаралиев и депутат городской Думы Евгений Головинов.
Это одна из регулярных отправок, организованных командой городской администрации при поддержке депутатов.
По пути Джамал Машаралиев и Евгений Головинов посетили город Снежное, побывали в гостях у школьников и приняли участие в мероприятии патриотического проекта «Жена Героя.Сызрань», организованного Анастасией Кирилловой.
Этот проект направлен на вовлечение молодежи в важные инициативы, связанные с поддержкой защитников Родины и патриотическим воспитанием. Учащиеся школы передали на фронт маскировочные сети и вязаные носки, изготовленные своими руками.
«Директор школы, Наталья Леонидовна Шевкунова, провела нам экскурсию по своей школе. Школа легендарная! Ей уже больше 100 лет! Её стены помнят ужас Великой Отечественной войны. Здесь располагался военный госпиталь, и спасали жизни солдат. Сейчас здесь спасают души ребят, которые, к сожалению, на себе испытали тяготы войны», — поделился Джамал Александрович.
«Нас особенно впечатлил класс христианской этики, который служит примером духовного воспитания и глубокой нравственности», — добавил Евгений Александрович.
Визит в школу стал еще одним шагом к укреплению связей и единства между городами и вдохновляющим для детей.

 

Фото предоставлено Ассоциацией ветеранов СВО г.о. Сызрань

Теги: Сызрань

