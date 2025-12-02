Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО

Очередную партию гуманитарной помощи доставили «за ленточку» руководитель городской Ассоциации ветеранов СВО, выпускник «Школы героев» Джамал Машаралиев и депутат городской Думы Евгений Головинов.

Это одна из регулярных отправок, организованных командой городской администрации при поддержке депутатов.

В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные жители города.

По пути Джамал Машаралиев и Евгений Головинов посетили город Снежное, побывали в гостях у школьников и приняли участие в мероприятии патриотического проекта «Жена Героя.Сызрань», организованного Анастасией Кирилловой.

Этот проект направлен на вовлечение молодежи в важные инициативы, связанные с поддержкой защитников Родины и патриотическим воспитанием. Учащиеся школы передали на фронт маскировочные сети и вязаные носки, изготовленные своими руками.

«Директор школы, Наталья Леонидовна Шевкунова, провела нам экскурсию по своей школе. Школа легендарная! Ей уже больше 100 лет! Её стены помнят ужас Великой Отечественной войны. Здесь располагался военный госпиталь, и спасали жизни солдат. Сейчас здесь спасают души ребят, которые, к сожалению, на себе испытали тяготы войны», — поделился Джамал Александрович.

«Нас особенно впечатлил класс христианской этики, который служит примером духовного воспитания и глубокой нравственности», — добавил Евгений Александрович.

Визит в школу стал еще одним шагом к укреплению связей и единства между городами и вдохновляющим для детей.

Фото предоставлено Ассоциацией ветеранов СВО г.о. Сызрань