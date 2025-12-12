Первая в регионе молодёжная карьерная точка открылась в Сызрани

Я нашел ошибку
Главные новости:
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку
Лидерами сезона стали спортсмены Волжского района. Они выиграли соревнования по армрестлингу, настольному теннису, шашкам, гиревому спорту, женскому волейболу, соревнования спортивных семей с сыновьями.
Завершился региональный этап всероссийских сельских спортивных игр
В театре «Мастерская» для активных жителей, руководителей учреждений и предприятий, располагающихся на района, был организован праздничный концерт.
Железнодорожному району Самары исполнилось 55-лет со дня основания
Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней.
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды ГАИ СО
Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары.
«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора
Они будут оформлены в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру.
15 декабря 140 елочных базаров откроются в Самаре
Гости узнают о ритуалах Рождества в Самаре. Историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная расскажет о том, откуда пошла привычка делать поздравительные почтовые карточки.
Музей Эльдара Рязанова: лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре»
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Первая в регионе молодёжная карьерная точка открылась в Сызрани

148
Это специализированная площадка для профориентации и трудоустройства молодёжи, которую в день открытия посетило более 120 человек.

Первая в регионе молодёжная карьерная точка открылась в Сызрани, в Доме молодежи. Это специализированная площадка для профориентации и трудоустройства молодёжи, которую в день открытия посетило более 120 человек. Проект реализуется в рамках программы социально‑экономического развития Самарской области, утвержденной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, и направлен на то, чтобы помочь молодым людям сделать осознанный первый шаг в профессии.
Молодёжная карьерная точка открывает перед посетителями широкие возможности для профессионального старта, а также выполняет аналитическую функцию – здесь собирают и анализируют идеи и предложения соискателей. Эти данные затем интегрируют в региональные программы поддержки, что позволяет оперативно корректировать меры господдержки с учётом актуальных запросов молодёжи и изменений на рынке труда.
«Молодёжная карьерная точка реализует современный подход к профориентации. Особая роль здесь отводится инновационным методам профориентации – с помощью очков виртуальной реальности посетители имеют возможность «примерить» на себя наиболее перспективные профессии региона. Специалисты кадровых центров помогут составить резюме и подобрать места для стажировок, где юноши и девушки смогут на практике применить полученные знания и навыки», – пояснила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.
На следующей неделе аналогичные карьерные точки появятся в Самаре и муниципальном районе Пестравский. Их разместят вне территориальных кадровых центров – преимущественно в домах молодёжи и других привычных и удобных для молодежи местах. Это позволит сделать услуги максимально удобными и приближёнными к целевой аудитории. Координацию работы карьерных точек осуществляет Кадровый центр «Работа России». 
«Новая площадка направлена на определение профессии будущего и построение карьеры молодых людей. Этому способствует комплексное погружение в востребованные профессии с помощью VR-технологий. По результатам пилотного проекта будем развивать и открывать такие молодежные карьерные точки в Самарской области», – отметил директор управляющего центра занятости Самарской области Александр Митюхин.
Открытие карьерной точки в Сызрани стало логическим продолжением комплексной модернизации службы занятости в рамках национального проекта «Кадры», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Самарская область, вошедшая в число 17 пилотных регионов, последовательно внедряет инновационные подходы к работе с молодёжью, укрепляя кадровый потенциал территории.

 

 

Фото – Минтруд Самарской области

Теги: Сызрань

