Первая в регионе молодёжная карьерная точка открылась в Сызрани, в Доме молодежи. Это специализированная площадка для профориентации и трудоустройства молодёжи, которую в день открытия посетило более 120 человек. Проект реализуется в рамках программы социально‑экономического развития Самарской области, утвержденной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, и направлен на то, чтобы помочь молодым людям сделать осознанный первый шаг в профессии.

Молодёжная карьерная точка открывает перед посетителями широкие возможности для профессионального старта, а также выполняет аналитическую функцию – здесь собирают и анализируют идеи и предложения соискателей. Эти данные затем интегрируют в региональные программы поддержки, что позволяет оперативно корректировать меры господдержки с учётом актуальных запросов молодёжи и изменений на рынке труда.

«Молодёжная карьерная точка реализует современный подход к профориентации. Особая роль здесь отводится инновационным методам профориентации – с помощью очков виртуальной реальности посетители имеют возможность «примерить» на себя наиболее перспективные профессии региона. Специалисты кадровых центров помогут составить резюме и подобрать места для стажировок, где юноши и девушки смогут на практике применить полученные знания и навыки», – пояснила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.

На следующей неделе аналогичные карьерные точки появятся в Самаре и муниципальном районе Пестравский. Их разместят вне территориальных кадровых центров – преимущественно в домах молодёжи и других привычных и удобных для молодежи местах. Это позволит сделать услуги максимально удобными и приближёнными к целевой аудитории. Координацию работы карьерных точек осуществляет Кадровый центр «Работа России».

«Новая площадка направлена на определение профессии будущего и построение карьеры молодых людей. Этому способствует комплексное погружение в востребованные профессии с помощью VR-технологий. По результатам пилотного проекта будем развивать и открывать такие молодежные карьерные точки в Самарской области», – отметил директор управляющего центра занятости Самарской области Александр Митюхин.

Открытие карьерной точки в Сызрани стало логическим продолжением комплексной модернизации службы занятости в рамках национального проекта «Кадры», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Самарская область, вошедшая в число 17 пилотных регионов, последовательно внедряет инновационные подходы к работе с молодёжью, укрепляя кадровый потенциал территории.

Фото – Минтруд Самарской области