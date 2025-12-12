16 самарских школьников стали участниками Международного Кремлёвского кадетского бала

X Юбилейный Международный Кремлёвский благотворительный кадетский бал, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, состоялся 10 декабря в Москве. Его участниками стали 3400 юношей и девушек в возрасте от 14 до 23 лет, в числе которых были ученики самарских школ №№ 127, 170, 177, Самарского спортивного лицея и Центра «Авангард-Самара».

Программа бала, ставшая уже традиционной, включала классические бальные композиции — полонез, вальсы (испанский, фигурный и гавот), падеграс, французскую и московскую кадрили, мазурку, польку, вальс-миньон, краковяк и другие танцы.



Всего в бале приняли участие кадеты, школьники, курсанты и студенты из 1670 образовательных, социальных и молодёжных учреждений со всей России. Многие из ребят — дети военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне специальной военной операции. Также на мероприятии присутствовали 272 гостя из 62 стран мира. Среди почётных гостей были Герои Советского Союза и России, участники СВО, общественные и политические деятели, представители иностранных посольств.

Фото: пресс-служба администрации Самары