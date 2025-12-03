Самарским школьникам рассказали об антитеррористической безопасности

Я нашел ошибку
Главные новости:
Праздничный концерт в Доме культуры «Заря» собрал около 400 участников и зрителей.
В Самаре отметила свое 20-летие Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ»
Эта двойная победа еще раз подтверждает, что Самара сегодня развивается как один из основных туристических центров Поволжья.
Туристические проекты Самары отмечены наградами Международной премии «Russian Event Awards 2025»
Фестиваль традиционно объединяет профессиональное сообщество и жителей города, создавая пространство для обмена опытом, развития дизайнерской среды и раскрытия новых талантов.
В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль дизайна «Свой формат»
Новый музей Самарского театра оперы и балета станет и важной образовательной площадкой: в будущем здесь будут проходить лекции сотрудников Бахрушинского театрального музея, обзорные экскурсии и тематические программы.
Бахрушинский театральный музей открыл постоянную экспозицию в САТОБ
Подсветка главной телебашни самарского региона будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.  
Самарская телебашня озарится праздничной подсветкой в День добровольца (волонтёра)
Ярким примером эффективности такой работы является группа комбинированной направленности «Цветной мир» в Промышленном подразделении.
Около 400 ребят проходят коррекцию в группах кратковременного пребывания в Самаре  
В соревнованиях участвовали команды из семи регионов. Сборная Самарской области стала четвертой.
В Самаре прошел ЧР по хоккею спорта глухих
В гости к самарским школьникам и дошкольникам приедут бронзовый призер Евро-2008 Динияр Билялетдинов, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров и футбольный блогер АртПо.
В Самаре пройдут фестивали «Урок футбола» и «Звездочки футбола»
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Самарским школьникам рассказали об антитеррористической безопасности

33
Во время встречи школьникам напомнили о рисках вербовки, а также о юридической и социальной ответственности за участие в подобных действиях. Вместе со специалистом в интерактивном формате они разобрали конкретные ситуации и кейсы, используемые преступника

В школе № 49 для учеников 7-11 классов состоялась профилактическая лекция, посвященная антитеррористической безопасности. Сотрудник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области рассказал школьникам о методах вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность, которые сегодня используют злоумышленники, а также напомнил о мерах предосторожности в соцсетях и мессенджерах.

Во время встречи школьникам напомнили о рисках вербовки, а также о юридической и социальной ответственности за участие в подобных действиях. Вместе со специалистом в интерактивном формате они разобрали конкретные ситуации и кейсы, используемые преступниками.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Новости по теме
Он рассказал школьникам, что за «ленту» отправился добровольно, следуя зову сердца.
15 октября 2025, 18:15
Ветеран СВО Павел Кудаков провел Урок мужества в самарской школе №110
Он рассказал школьникам, что за «ленту» отправился добровольно, следуя зову сердца. Общество
839
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
15 октября 2025, 16:48
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств.  Общество
710
Как отмечают врачи, два главных условия для вакцинации школьников – добровольное согласие родителей и отсутствие у ребенка симптомов инфекционных заболеваний на момент прививки.
02 октября 2025, 15:42
Вакцинация от гриппа и ОРВИ проходит в выездном формате в школах Самары
Как отмечают врачи, два главных условия для вакцинации школьников – добровольное согласие родителей и отсутствие у ребенка симптомов инфекционных... Здравоохранение
1090
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
216
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
307
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
236
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2025  09:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Неизвестного солдата
342
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
2 декабря 2025  12:32
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
1036
