Самарским школьникам рассказали об антитеррористической безопасности

В школе № 49 для учеников 7-11 классов состоялась профилактическая лекция, посвященная антитеррористической безопасности. Сотрудник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области рассказал школьникам о методах вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность, которые сегодня используют злоумышленники, а также напомнил о мерах предосторожности в соцсетях и мессенджерах.



Во время встречи школьникам напомнили о рисках вербовки, а также о юридической и социальной ответственности за участие в подобных действиях. Вместе со специалистом в интерактивном формате они разобрали конкретные ситуации и кейсы, используемые преступниками.





Фото: пресс-служба администрации Самары