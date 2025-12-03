Сегодня выпускники региона написали итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Запрещено размещать украшения, которые могут помешать экстренной эвакуации или создать угрозу возгорания», — пояснил специалист.
Юрист: установка елки в подъезде грозит штрафом
Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма.
С 3 декабря надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей.
В пассажирском вагонном депо Самары открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная»
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
В мероприятии приняли участие 300 спортсменов из Самары, Сызрани, Отрадного, Кинель-Черкассов и Хворостянки.
В Самаре состоялся фестиваль аэробики «Волжский марафон»
В Ижевске состоялись всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. 
Анна Тимофеева из Самарской области выиграла всероссийские соревнования по пулевой стрельбе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.46
-0.24
EUR 89.85
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сегодня выпускники региона написали итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ

225
В Самарской области в испытании приняли участие более 12700 ребят. С результатами выпускники будут ознакомлены не позднее 17 декабря.

Сегодня, 3 декабря, выпускники Самарской области написали итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ.  Первая среда декабря – день, когда одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится итоговое изложение. Успешное выполнение этой работы – одно из обязательных условий для допуска к государственной итоговой аттестации.
На сочинение выделяется 3 часа 55 минут. Объем текста должен превышать 250 слов (рекомендовано от 300 до 350 слов). Выпускникам предоставляется на выбор шесть тем (по две из каждого направления: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека»).  
Для школьников установлены обязательные требования.  Участники обязаны писать черной гелевой или капиллярной ручкой. При себе необходимо иметь паспорт или иной другой документ, удостоверяющий личность. Разрешается взять с собой необходимые лекарства и легкий перекус. Под запретом – телефоны, смарт-часы, шпаргалки и любая литература.  
«В Самарской области в испытании приняли участие более 12700 ребят. С результатами выпускники будут ознакомлены не позднее 17 декабря», - рассказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.
 Результаты экзамена школьники смогут узнать на сайте регионального центра мониторинга в образовании (РЦМО (https://result.rcmo.ru/)) и в своих образовательных организациях.
В случае неудачи или пропуска по уважительной причине участники смогут повторно написать работу в дополнительные сроки – 4 февраля и 8 апреля 2026 года.

Теги: Самара Школа

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Во время встречи школьникам напомнили о рисках вербовки, а также о юридической и социальной ответственности за участие в подобных действиях. Вместе со специалистом в интерактивном формате они разобрали конкретные ситуации и кейсы, используемые преступника
03 декабря 2025, 16:29
Самарским школьникам рассказали об антитеррористической безопасности
Во время встречи школьникам напомнили о рисках вербовки, а также о юридической и социальной ответственности за участие в подобных действиях. Вместе со... Общество
177
Он рассказал школьникам, что за «ленту» отправился добровольно, следуя зову сердца.
15 октября 2025, 18:15
Ветеран СВО Павел Кудаков провел Урок мужества в самарской школе №110
Он рассказал школьникам, что за «ленту» отправился добровольно, следуя зову сердца. Общество
839
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
15 октября 2025, 16:48
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств.  Общество
710
В центре внимания
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
206
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
212
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
276
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
550
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
281
Весь список