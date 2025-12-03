Сегодня выпускники региона написали итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ

Сегодня, 3 декабря, выпускники Самарской области написали итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ. Первая среда декабря – день, когда одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится итоговое изложение. Успешное выполнение этой работы – одно из обязательных условий для допуска к государственной итоговой аттестации.

На сочинение выделяется 3 часа 55 минут. Объем текста должен превышать 250 слов (рекомендовано от 300 до 350 слов). Выпускникам предоставляется на выбор шесть тем (по две из каждого направления: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека», «Природа и культура в жизни человека»).

Для школьников установлены обязательные требования. Участники обязаны писать черной гелевой или капиллярной ручкой. При себе необходимо иметь паспорт или иной другой документ, удостоверяющий личность. Разрешается взять с собой необходимые лекарства и легкий перекус. Под запретом – телефоны, смарт-часы, шпаргалки и любая литература.

«В Самарской области в испытании приняли участие более 12700 ребят. С результатами выпускники будут ознакомлены не позднее 17 декабря», - рассказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

Результаты экзамена школьники смогут узнать на сайте регионального центра мониторинга в образовании (РЦМО (https://result.rcmo.ru/)) и в своих образовательных организациях.

В случае неудачи или пропуска по уважительной причине участники смогут повторно написать работу в дополнительные сроки – 4 февраля и 8 апреля 2026 года.