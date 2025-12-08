Я нашел ошибку
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
Матчи провели заслуженный мастер спорта Динияр Билялетдинов и чемпион мира и Евролиги по пляжному футболу Борис Никоноров.
 «Урок футбола»: для школьников Самары его провели известные футболисты
О любых дефектах на теплосетях необходимо незамедлительно сообщать в Тепловую справочную службу.
«Т Плюс»: рекомендации жителям Самарской области по мерам безопасности во время холодов
Решение направлено на безусловное обеспечение транспортных льгот для участников специальной военной операции и членов их семей.
В Самарской области запустили горячую линию по оплате проезда картой «Zа Победу!»
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
В ходе следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Замглавы регионального госучреждения здравоохранения подозревается в получении взятки
Всего в течение дня было проведено 30 боев. Участники были отмечены медалями и грамотами за 1, 2 и 3 места.
«Малыш Ринг»: более 80 юных спортсменов приняли участие в спарринг-соревнованиях по кикбоксингу в Самаре
Это одно из самых значимых мероприятий в системе профессионального самоопределения старшеклассников, которое помогает школьникам осознанно выбрать профессию учителя.
Более полутора тысяч школьников губернии приняли участие в психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д. Ушинского
Более полутора тысяч школьников губернии приняли участие в психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д. Ушинского

181
Это одно из самых значимых мероприятий в системе профессионального самоопределения старшеклассников, которое помогает школьникам осознанно выбрать профессию учителя.

На базе Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) состоялся региональный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников имени К.Д. Ушинского. Это одно из самых значимых мероприятий в системе профессионального самоопределения старшеклассников, которое помогает школьникам осознанно выбрать профессию учителя.

Организаторами мероприятия выступили министерство образования Самарской области, СГСПУ и Самарская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ.
В числе участников регионального этапа Олимпиады более 200 победителей и призёров окружных состязаний – старшеклассники 9-11 классов, в том числе обучающиеся психолого-педагогических классов. Ребята продемонстрировали глубокое понимание педагогических принципов, умение анализировать ситуации и быстро находить их решения.

«В письменном туре школьники решили тесты и ситуационные задачи, где нужно было не просто выбрать ответ, а обосновать педагогически грамотное решение. Устный тур в этом году – Году защитника Отечества и 80-летия Победы – связан с педагогами – защитниками Отечества, участниками Великой Отечественной войны. Школьники представили видеоэссе на тему «Урок мужества. О подвиге педагогов в годы Великой Отечественной войны на примере учителя школы Куйбышевской области», - рассказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

 Трое лучших ребят по итогам состязаний отправятся в марте 2026 года на заключительный этап в г. Ярославль.

«Учитель должен уметь заниматься многими вещами, – обратилась к участникам олимпиады ректор СГСПУ Светлана Бакулина. – Он должен быть где-то актёром, где-то прекрасным режиссёром, где-то замечательным спортсменом. Но в любом случае он должен великолепно знать свой предмет. Хорошо знать методику, педагогику и психологию – именно про это Олимпиада Ушинского».

«Олимпиада объединила тех, кто понимает, что психолого-педагогическое образование нужно не только педагогу, а вообще любому работнику, – отметила председатель Самарской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Антонина Гудкова. – Учитель – это человек, который ведёт за собой молодое поколение и принимает активное участие в формировании образа народа Российской Федерации». 

 

Фото: газета «Образование – Самарский регион»

Теги: Самара Школа

