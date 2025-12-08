В Подмосковье сегодня спилили главную новогоднюю елку страны для установки в Кремле

В Рузском муниципальном округе Московской области 8 декабря спилили главную новогоднюю елку страны, которая будет установлена на Соборной площади Московского Кремля, пишут "Известия".

Отобранная ель имеет высоту 26 м, размах нижних ветвей составляет 11 м, а обхват ствола — 64 см. Как отметили специалисты, поиск и подготовка такого дерева занимает несколько месяцев, а иногда и более полугода.

Начальник главного эксплуатационного управления Управделами президента РФ Евгений Ганзен уточнил, что подготовка дерева к транспортировке начнется 9 декабря, а уже 10 декабря в 22:00 елку торжественно встретят на Красной площади и перевезут на территорию Кремля.

Фото: pxhere.com