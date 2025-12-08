В регионе прошел масштабный слет-совещание для сотрудников реготделения «Движения Первых»

В Красноярском районе Самарской области, на базе отдыха «Циолковский», прошел масштабный слет-совещание для сотрудников регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Татьяна Гордеева, а также заместитель председателя Совета регионального отделения «Движения Первых» по стратегическому развитию Олеся Макеева.

В рамках встречи присутствующие обсудили эффективные пути взаимодействия, способы привлечения молодёжи к общественно полезной деятельности, выстраивания доверительных отношений между подрастающим поколением и органами внутренних дел, а также снижения рисков совершения преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

Татьяна Гордеева акцентировала внимание участников мероприятия на том, что активная вовлеченность подростков в социальные и патриотические проекты «Движения Первых» играет ключевую роль в профилактике девиантного поведения.

Полковник полиции подчеркнула, что целью взаимодействия общественно‑государственного движения и полиции является, в первую очередь, организация занятости и повышение правовой грамотности несовершеннолетних, а также создание безопасной среды, в которой подростки могут почувствовать поддержку и реализовать свой потенциал, что способствует формированию ответственного отношения к закону и окружающим.

Олеся Макеева, в свою очередь, отметила значимость социального проекта «Равный-равному», подчеркнув, что «Движение Первых» становится важным посредником между полицией и подростками, создавая пространство для диалога, где молодёжь, в том числе, состоящая на учете в ПДН, включается в созидательную работу, обретает наставников и примеры для подражания.

В завершение мероприятия участники обменялись опытом, обсудили конкретные формы сотрудничества и наметили дальнейшие пути реализации совместных проектов, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО