Врач-пульмонолог: " Даже если человек курил 50 лет, все равно нужно бросить – это лучший прогноз для его здоровья во всех смыслах"

Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Самарской области по г. Самаре Людмила Поваляева:



"Курение - это вдыхание табачного дыма, никотина, которое уже само по себе звучит как отрицательное воздействие на органы дыхания.



Ведущее заболевание, которое вызывает курение - хроническая обструктивная болезнь лёгких. Это заболевание, характеризующееся прогрессирующим ограничением воздушного потока. Оно проявляется респираторной симптоматикой в виде одышки, кашля, повышенной продукции мокроты, которая трудно отходит.



Обычно ХОБЛ проявляется во взрослом возрасте, чаще у мужчин после 40 лет и у людей с длительным стажем курения. Для диагностики врачи проводят спирографию, клинический анализ крови и мокроты, рентгенографию и КТ органов грудной клетки. В случае подтверждения заболевания пациенту необходимо бросить пагубную привычку и придерживаться всех рекомендаций лечащего врача.



Использование традиционной терапии при ХОБЛ сводится на ноль, если человек продолжает курить. Даже если человек курил 50 лет, все равно нужно бросить – это лучший прогноз для его здоровья во всех смыслах.



В Самарской области активно работают над профилактикой отказа от курения. В каждом центре здоровья существуют школы отказа от курения, где, в первую очередь, врачи-пульмонологи, врачи-терапевты, врачи медицинской профилактики проводят работу по отказу от курения.



Отказ от курения имеет огромное значение не только для личного здоровья, но и для благополучия окружающих. Каждое усилие, направленное на борьбу с этой привычкой, приближает к более здоровой и полноценной жизни".

Фото: freepik.com