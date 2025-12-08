Врач-пульмонолог: " Даже если человек курил 50 лет, все равно нужно бросить – это лучший прогноз для его здоровья во всех смыслах"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
Матчи провели заслуженный мастер спорта Динияр Билялетдинов и чемпион мира и Евролиги по пляжному футболу Борис Никоноров.
 «Урок футбола»: для школьников Самары его провели известные футболисты
О любых дефектах на теплосетях необходимо незамедлительно сообщать в Тепловую справочную службу.
«Т Плюс»: рекомендации жителям Самарской области по мерам безопасности во время холодов
Решение направлено на безусловное обеспечение транспортных льгот для участников специальной военной операции и членов их семей.
В Самарской области запустили горячую линию по оплате проезда картой «Zа Победу!»
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
В ходе следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Замглавы регионального госучреждения здравоохранения подозревается в получении взятки
Всего в течение дня было проведено 30 боев. Участники были отмечены медалями и грамотами за 1, 2 и 3 места.
«Малыш Ринг»: более 80 юных спортсменов приняли участие в спарринг-соревнованиях по кикбоксингу в Самаре
Это одно из самых значимых мероприятий в системе профессионального самоопределения старшеклассников, которое помогает школьникам осознанно выбрать профессию учителя.
Более полутора тысяч школьников губернии приняли участие в психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д. Ушинского
Мероприятия
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Врач-пульмонолог: " Даже если человек курил 50 лет, все равно нужно бросить – это лучший прогноз для его здоровья во всех смыслах"

310
Отказ от курения имеет огромное значение не только для личного здоровья, но и для благополучия окружающих.

Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Самарской области по г. Самаре Людмила Поваляева:

"Курение - это вдыхание табачного дыма, никотина, которое уже само по себе звучит как отрицательное воздействие на органы дыхания.

Ведущее заболевание, которое вызывает курение - хроническая обструктивная болезнь лёгких. Это заболевание, характеризующееся прогрессирующим ограничением воздушного потока. Оно проявляется респираторной симптоматикой в виде одышки, кашля, повышенной продукции мокроты, которая трудно отходит.

Обычно ХОБЛ проявляется во взрослом возрасте, чаще у мужчин после 40 лет и у людей с длительным стажем курения. Для диагностики врачи проводят спирографию, клинический анализ крови и мокроты, рентгенографию и КТ органов грудной клетки. В случае подтверждения заболевания пациенту необходимо бросить пагубную привычку и придерживаться всех рекомендаций лечащего врача.

Использование традиционной терапии при ХОБЛ сводится на ноль, если человек продолжает курить. Даже если человек курил 50 лет, все равно нужно бросить – это лучший прогноз для его здоровья во всех смыслах.

В Самарской области активно работают над профилактикой отказа от курения. В каждом центре здоровья существуют школы отказа от курения, где, в первую очередь, врачи-пульмонологи, врачи-терапевты, врачи медицинской профилактики проводят работу по отказу от курения.

Отказ от курения имеет огромное значение не только для личного здоровья, но и для благополучия окружающих. Каждое усилие, направленное на борьбу с этой привычкой, приближает к более здоровой и полноценной жизни".

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

