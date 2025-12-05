Я нашел ошибку
Главные новости:
Сообщаем адреса возможных отключений, жителей которых просят сделать запас воды.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о возможном отключении воды из-за ремонтно-профилактических работ на предстоящей неделе
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
2823 контрольно-надзорных мероприятия без взаимодействия было проведено самарским Росреестром за 11 месяцев 2025 года на площади 78,8 тыс. га.
Росреестр СО: в Самаре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики
Эмблема ОП РФ появилась на телебашне неслучайно, этот ведущий институт гражданского общества играет важнейшую роль в развитии и поддержке добровольчества как социального движения страны.
В ночь на 5 декабря, в День добровольца, праздничной подсветкой озарилась самарская телебашня
Сотрудники МЧС СО напоминают водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Ночью и утром 6 декабря в губернии ожидается туман
В регионе действуют две ТОР – «Тольятти» и «Чапаевск», резидентам которых представлен комплекс мер поддержки и сопровождение на всех этапах реализации проектов.
ТОР региона предлагают инвесторам льготы и преференции
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими обнаружено и изъято более 350 граммов запрещённых веществ.
За прошедшие четыре дня в регионе задержано 18 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии

172
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) получил лицензию Росздравнадзора на производство средств для адоптивной иммунотерапии — персонализированных CAR-T клеток. Это важный этап создания в России полного цикла разработки и производства современных клеточных продуктов для лечения онкогематологических пациентов, исчерпавших возможности стандартной терапии. Начало производства инновационных клеточных продуктов на базе СамГМУ при поддержке партнеров запланировано на 2026 год. 

CAR-T/NK терапия — это персонализированное клеточное лечение, при котором собственные иммунные клетки пациента (Т-лимфоциты и натуральные киллеры) перепрограммируют для борьбы с опухолью. Процесс включает забор крови, активацию и модификацию клеток с помощью лентивирусного вектора, который встраивает ген химерного антигенного рецептора (CAR), размножение клеток в биореакторе, строгий контроль качества и последующую инфузию пациенту. В настоящее время CAR-T/NK терапия является одним из единичных методов, способных привести к полному излечению пациентов с определенными онкогематологическими заболеваниями. Реализация проекта позволит повысить общую выживаемость таких больных в 2 раза, снизить смертность и зависимость от дорогостоящего импорта.

В отделениях госпитальной терапии Клиник СамГМУ было проведено доклиническое исследование нового метода у пациентов с множественной миеломой, которое показало 80% эффективность, а также отсутствие побочных реакций и серьезных нежелательных явлений.

Проректор по научной работе СамГМУ, главный внештатный специалист гематолог Министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии СамГМУ, д.м.н., профессор Игорь Давыдкин отметил преимущества CAR-T и CAR-NK терапии и использования T-клеток и NK-клеток  : «Ключевое преимущество — безопасность и точечное воздействие. Названные клетки, — это важнейшие элементы иммунной системы. Они обеспечивают быструю реакцию на инфицированные и опухолевые клетки. При их использовании практически исключается развитие тяжелых реакций. Это открывает большой терапевтический потенциал».

Руководитель научной группы по разработке клеточных продуктов, д.м.н., профессор кафедры организации здравоохранения, общественного здоровья и менеджмента ИПО СамГМУ Ольга Тюмина подчеркнула сложность лечения онкогематологических заболеваний: «У многих пациентов возникают рецидивы или развивается резистентность к терапии из-за высокой вариабельности и агрессивности болезни, что в большинстве случаев приводит к неблагоприятному прогнозу. Именно поэтому мы сосредоточили усилия на поиске новых стратегий. Терапия на основе CAR-T  представляется нам крайне перспективным направлением, которое может дать таким пациентам новый шанс».

Реализация проекта имеет значительный социально-экономический эффект. По оценкам, в России около 10 000 пациентов ежегодно будут нуждаться в такой терапии. Отечественное производство позволит значительно снизить затраты на инновационное лечение.

Ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов заявил, что планируемый запуск производства — это стратегический шаг для страны. «Мы не просто догоняем мировые тенденции, а создаем собственные передовые технологии. Это реальное импортоопережение — мы создаем конкурентоспособные продукты мирового уровня», — подчеркнул он и добавил, что проект открывает новые возможности для пациентов и помогает России укрепиться в числе лидеров в области биомедицинских технологий.

Здравоохранение
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
5 декабря 2025  15:31
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
99
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
5 декабря 2025  13:38
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
172
В регионе работает
5 декабря 2025  11:07
В регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
229
самарцам грозят «гонконгский грипп» и COVID-19
5 декабря 2025  09:35
Самарцам грозят «гонконгский грипп» и COVID-19
219
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
4 декабря 2025  15:59
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения
508
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
3 декабря 2025  19:35
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
1141
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
3 декабря 2025  19:25
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
795
СамГМУ разработал новый обучающий интерактивный 3D-атлас «Лягушка»
3 декабря 2025  09:35
СамГМУ разработал новый обучающий интерактивный 3D-атлас «Лягушка»
633
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
2 декабря 2025  16:23
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
1537
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
2 декабря 2025  15:49
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
1653
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15675
В центре внимания
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
2
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
5 декабря 2025  15:53
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
66
Одним из вопросов стал ремонт и благоустройство Ракитовского шоссе: нет переходов, камер, опасная дорога как для водителей, так и для пешеходов.
5 декабря 2025  14:34
Прямая линия самарского губернатора: транспорт и ремонт дорог в числе ключевых
167
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
5 декабря 2025  13:48
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
174
День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва
5 декабря 2025  13:44
День открытых дверей пройдет в Самарском университете им. Королёва
161
