«Запрещено размещать украшения, которые могут помешать экстренной эвакуации или создать угрозу возгорания», — пояснил специалист.
Юрист: установка елки в подъезде грозит штрафом
Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма.
С 3 декабря надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей.
В пассажирском вагонном депо Самары открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная»
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
В мероприятии приняли участие 300 спортсменов из Самары, Сызрани, Отрадного, Кинель-Черкассов и Хворостянки.
В Самаре состоялся фестиваль аэробики «Волжский марафон»
В Ижевске состоялись всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. 
Анна Тимофеева из Самарской области выиграла всероссийские соревнования по пулевой стрельбе
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации

Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.

В Самарской городской поликлинике № 14 реализуется проект по активному приглашению пациентов на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.

«Это очень важно для лечебного учреждения — иметь возможность пригласить пациента в то время, когда ему удобно прийти, провести все необходимые обследования: флюорографию, анализы и другие процедуры в рамках диспансеризации. Своевременное проведение профилактических мероприятий позволяет в будущем предотвратить развитие грозных заболеваний — онкологических, сердечно-сосудистых», — подчеркнул главный врач учреждения Руслан Каримов.

Кого обзванивают в рамках новой системы?
пациентов, которые состоят на диспансерном учете
жителей из числа прикрепленных к учреждению, кто не обращался в поликлинику более двух лет
жителей из числа прикрепленных к учреждению,кто должен пройти диспансеризацию или профилактический осмотр в этом году.

"После таких обзвонов доходят до поликлиники около 34% приглашенных, что является хорошим показателем, — отметил Руслан Каримов.- Эффективность такой работы подтверждает статистика. Так, в этом году диспансеризацию в поликлинике прошли 33 554 человека, профилактический осмотр — 8 692″.

Для дополнительного обследования на 2-ой этап диспансеризации было направлено 15 280 пациентов. Поводом для этого стали такие факторы, как обнаружение крови в кале, повышенный уровень сахара в крови, выявленная патология на маммографии или флюорографии.

"Одну из наших пациенток 1945 г.р. привела на диспансеризацию внучка. При прохождении маммографии у пожилой женщины было выявлено образование в молочной железе. В ходе дообследования диагностирован рак. Благодаря своевременному обращению лечение было начато на ранней стадии, что позволило провести органосохраняющую операцию и не допустить распространения заболевания, — рассказал главврач. — У другой пациентки 1982 г.р. во время онкоосмотра была выявлена злокачественная меланома кожи, которая до этого никак не беспокоила. В настоящее время она проходит необходимое лечение, а заболевание было диагностировано на начальном, наиболее благоприятном для терапии этапе«.

Всего за 2025 год в ходе осмотров было впервые выявлено: 72 случая онкологических заболеваний. 59 случаев сахарного диабета, 696 случаев гипертонической болезни.

Ежегодное прохождение диспансеризации или профилактического осмотра позволяет выявить факторы риска и предупредить развитие болезни или диагностировать заболевание на ранней стадии и значительно увеличить шансы на успешное лечение и качественную жизнь. Профилактическим мероприятиям уделяется особое внимание в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

