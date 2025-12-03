В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации

В Самарской городской поликлинике № 14 реализуется проект по активному приглашению пациентов на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.

«Это очень важно для лечебного учреждения — иметь возможность пригласить пациента в то время, когда ему удобно прийти, провести все необходимые обследования: флюорографию, анализы и другие процедуры в рамках диспансеризации. Своевременное проведение профилактических мероприятий позволяет в будущем предотвратить развитие грозных заболеваний — онкологических, сердечно-сосудистых», — подчеркнул главный врач учреждения Руслан Каримов.

Кого обзванивают в рамках новой системы?

пациентов, которые состоят на диспансерном учете

жителей из числа прикрепленных к учреждению, кто не обращался в поликлинику более двух лет

жителей из числа прикрепленных к учреждению,кто должен пройти диспансеризацию или профилактический осмотр в этом году.

"После таких обзвонов доходят до поликлиники около 34% приглашенных, что является хорошим показателем, — отметил Руслан Каримов.- Эффективность такой работы подтверждает статистика. Так, в этом году диспансеризацию в поликлинике прошли 33 554 человека, профилактический осмотр — 8 692″.

Для дополнительного обследования на 2-ой этап диспансеризации было направлено 15 280 пациентов. Поводом для этого стали такие факторы, как обнаружение крови в кале, повышенный уровень сахара в крови, выявленная патология на маммографии или флюорографии.

"Одну из наших пациенток 1945 г.р. привела на диспансеризацию внучка. При прохождении маммографии у пожилой женщины было выявлено образование в молочной железе. В ходе дообследования диагностирован рак. Благодаря своевременному обращению лечение было начато на ранней стадии, что позволило провести органосохраняющую операцию и не допустить распространения заболевания, — рассказал главврач. — У другой пациентки 1982 г.р. во время онкоосмотра была выявлена злокачественная меланома кожи, которая до этого никак не беспокоила. В настоящее время она проходит необходимое лечение, а заболевание было диагностировано на начальном, наиболее благоприятном для терапии этапе«.

Всего за 2025 год в ходе осмотров было впервые выявлено: 72 случая онкологических заболеваний. 59 случаев сахарного диабета, 696 случаев гипертонической болезни.

Ежегодное прохождение диспансеризации или профилактического осмотра позволяет выявить факторы риска и предупредить развитие болезни или диагностировать заболевание на ранней стадии и значительно увеличить шансы на успешное лечение и качественную жизнь. Профилактическим мероприятиям уделяется особое внимание в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО