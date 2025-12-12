Шесть специалистов пополнили команду Октябрьской больницы

Программа «Земский доктор/Земский фельдшер» помогает в привлечении новых сотрудников. Благодаря кадровой программе с начала текущего года коллектив Октябрьской центральной городской больницы пополнили 6 врачей, среди которых – врач ультразвуковой диагностики Александр Лобода.

В рамках программы специалист получил единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.

«Коллектив встретил меня хорошо. В Октябрьской больнице спектр исследований шире: мы часто проводим УЗИ для диагностики грыж и аппендицита, – поделился Александр Лобода. – Кроме того, выплата по программе стала приятным подспорьем при трудоустройстве».

По словам главного врача Светланы Шугуровой, в Октябрьске для привлечения и закрепления кадров используется комплексный подход.

«Мы предлагаем специалистам служебное жилье и содействие в трудоустройстве супругов. Совместно с муниципалитетом оказываем сотрудникам помощь в переезде и обустройстве. Особое внимание мы уделяем профессиональному росту персонала, поддерживаем получение сотрудниками дополнительного образования за счет целевых договоров», — рассказала главврач.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 165 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 131 медработника.

