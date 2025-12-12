Шесть специалистов пополнили команду Октябрьской больницы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.34
1.44
EUR 92.94
1.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Шесть специалистов пополнили команду Октябрьской больницы

156
Шесть специалистов пополнили команду Октябрьской больницы

Программа «Земский доктор/Земский фельдшер» помогает в привлечении новых сотрудников. Благодаря кадровой программе с начала текущего года коллектив Октябрьской центральной городской больницы пополнили 6 врачей, среди которых – врач ультразвуковой диагностики Александр Лобода.

В рамках программы специалист получил единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.

 «Коллектив встретил меня хорошо. В Октябрьской больнице спектр исследований шире: мы часто проводим УЗИ для диагностики грыж и аппендицита, – поделился Александр Лобода. – Кроме того, выплата по программе стала приятным подспорьем при трудоустройстве».

По словам главного врача Светланы Шугуровой, в Октябрьске для привлечения и закрепления кадров используется комплексный подход.

 «Мы предлагаем специалистам служебное жилье и содействие в трудоустройстве супругов. Совместно с муниципалитетом оказываем сотрудникам помощь в переезде и обустройстве.  Особое внимание мы уделяем профессиональному росту персонала, поддерживаем получение сотрудниками дополнительного образования за счет целевых договоров», — рассказала главврач.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер» в Самарской области уже стали 165 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 131 медработника.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Шесть специалистов пополнили команду Октябрьской больницы
12 декабря 2025  12:02
Шесть специалистов пополнили команду Октябрьской больницы
156
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
12 декабря 2025  10:08
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
214
В табаке находятся больше тысячи разных соединений, представляющих опасность для здоровья. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин.
11 декабря 2025  17:28
‍Врач-офтальмолог больницы им. Т.И. Ерошевского рассказала о негативном влиянии курения на зрение
482
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.
11 декабря 2025  15:08
В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы
468
В Приволжской больнице завершается масштабное обновление главного корпуса ЦРБ
11 декабря 2025  11:22
В Приволжской больнице завершается масштабное обновление главного корпуса ЦРБ
376
По словам главного врача Светланы Шугуровой, в Октябрьске для привлечения и закрепления кадров используется комплексный подход.
10 декабря 2025  16:25
С начала года коллектив Октябрьской больницы пополнили 6 врачей
633
Как отметила специалист, одна из главных функций лечебного массажа — не просто снять боль, а помочь телу восстановить правильный двигательный стереотип. 
10 декабря 2025  15:45
Врач-физиотерапевт предупредила об опасности домашнего массажа спины
598
Табачный дым содержит тысячи вредных веществ, которые влияют на состояние кожи. Она теряет естественный цвет и становится тусклой.
10 декабря 2025  15:37
С‍амарский врач-дерматовенеролог рассказала о негативном влиянии курения на состояние кожи
660
В рамках обновления была перестроена внутренняя логистика медучреждения. Ранее диагностические службы и кабинеты узких специалистов располагались в разных корпусах, что создавало неудобства для пациентов.
10 декабря 2025  14:35
Завершаются работы по капитальному ремонту главного корпуса Приволжской ЦРБ
606
В Похвистнево завершается первый этап капремонта хирургического корпуса
10 декабря 2025  12:44
В Похвистнево завершается первый этап капремонта хирургического корпуса
347
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15702
Весь список
В центре внимания
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
213
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
203
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
423
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
450
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
757
Весь список