Каждый второй россиянин принимает участие в украшении ёлки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.34
1.44
EUR 92.94
1.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый второй россиянин принимает участие в украшении ёлки

135
Каждый второй россиянин принимает участие в украшении ёлки

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер совместно с исследовательской компанией «ОнИн» провели опрос* и узнали у россиян, как они украшают дома к Новому году. Оказалось, что эту традицию поддерживает подавляющее большинство опрошенных. Для многих это способ создать ощущение праздника заранее, а для кого-то — продолжить семейные традиции.

Семейный ритуал

8 из 10 россиян каждый год украшают дом к Новому году. Из них больше половины (54%) с удовольствием принимают участие в этом процессе. Еще четверть (25%) доверяют эту задачу членам семьи, а 18% присоединяются к этой традиции время от времени, по настроению. Таким образом, в большинстве семей обычай вместе наряжать ёлку сегодня сохраняется. 

Украшение ёлки к Новому году для многих — это не просто рутинный процесс, а праздничная традиция, а также способ провести время вместе и поймать новогоднее настроение. Почти половина респондентов (46%) обязательно собираются для этого всей семьей. У 11% этот ритуал сопровождается новогодними песнями или фильмами, а 9% даже создают часть игрушек своими руками.

Главное — ёлка

Ключевым элементом праздничного декора остается ёлка или еловые ветки. Искусственные деревья выбирают 64% россиян, однако каждый пятый (20%) предпочитает покупать живую ёлку. Ещё 12% делают выбор в пользу альтернатив — настольных композиций, букетов или венков из еловых веток.

Чаще всего ёлку ставят за несколько дней до Нового года — так поступают в семьях 44% опрошенных. Еще 37% делают это в середине декабря, а 15% начинают готовиться к празднику уже в начале месяца. Но есть и те, кто поддается новогоднему настроению раньше всех — 3% опрошенных наряжают ёлку в конце ноября.

Классика против минимализма

Предпочтения россиян в декоре разнятся, но большинство все же предпочитает классику. Так, игрушки золотого, красного и зеленого цвета нравятся 59% опрошенных. Еще 43% собираются использовать современные световые решения, такие как умные гирлянды и интерактивный декор. При этом треть (35%) остается верна советским ёлочным игрушкам.

Также в лидеры вошла минималистичная эстетика «тихой роскоши» — сдержанные нюдовые оттенки и натуральные фактуры привлекают 23% опрошенных. Почти столько же (22%) выбирают украшения из природных материалов, а 20% предпочитают украшать дом к Новому году изделиями ручной работы.

41% будут украшать дом тем, что есть, но большинство (57%) все же планирует купить или уже купили новые украшения в этом году. При этом две трети (66%) россиян заказывают украшения в сервисах доставки и маркетплейсах.

Когда убирают новогодний декор

Большинство россиян (80%) убирают праздничные украшения в январе — 40% сразу после Старого Нового года, но почти столько же (39%) оставляют ёлку до конца января, продлевая атмосферу праздника. Еще 15% ждут, пока декор надоест, и убирают его уже в феврале, а 4% оставляют всё до весны. И только 1% опрошенных расстаются с ёлкой прямо первого января.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
12 декабря 2025, 09:53
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
Абсолютным и ожидаемым приоритетом для большинства самарцев в 2026 году является повышение зарплаты (66% голосов опрошенных). Общество
200
Россиян перестал мотивировать карьерный рост
12 декабря 2025, 09:18
Россиян перестал мотивировать карьерный рост
В опросе приняли участие 2,3 тыс. респондентов со всей России, в том числе 650 представителей бизнеса. Лишь 18% опрошенных согласились, что расширение зоны... Общество
190
в среднем жители Самары готовы потратить на развлечения в новогодние праздники 11 000 рублей
11 декабря 2025, 13:29
В среднем жители Самары готовы потратить на развлечения в новогодние праздники 11 000 рублей
В основном жители Самары выбирают для новогодних праздников тихий и спокойный отдых — просмотр фильмов и сериалов (55%), прогулки в парках (46%). Общество
372
В центре внимания
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
213
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
203
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
423
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
450
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
757
Весь список