Каждый второй россиянин принимает участие в украшении ёлки

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер совместно с исследовательской компанией «ОнИн» провели опрос* и узнали у россиян, как они украшают дома к Новому году. Оказалось, что эту традицию поддерживает подавляющее большинство опрошенных. Для многих это способ создать ощущение праздника заранее, а для кого-то — продолжить семейные традиции.

Семейный ритуал

8 из 10 россиян каждый год украшают дом к Новому году. Из них больше половины (54%) с удовольствием принимают участие в этом процессе. Еще четверть (25%) доверяют эту задачу членам семьи, а 18% присоединяются к этой традиции время от времени, по настроению. Таким образом, в большинстве семей обычай вместе наряжать ёлку сегодня сохраняется.

Украшение ёлки к Новому году для многих — это не просто рутинный процесс, а праздничная традиция, а также способ провести время вместе и поймать новогоднее настроение. Почти половина респондентов (46%) обязательно собираются для этого всей семьей. У 11% этот ритуал сопровождается новогодними песнями или фильмами, а 9% даже создают часть игрушек своими руками.

Главное — ёлка

Ключевым элементом праздничного декора остается ёлка или еловые ветки. Искусственные деревья выбирают 64% россиян, однако каждый пятый (20%) предпочитает покупать живую ёлку. Ещё 12% делают выбор в пользу альтернатив — настольных композиций, букетов или венков из еловых веток.

Чаще всего ёлку ставят за несколько дней до Нового года — так поступают в семьях 44% опрошенных. Еще 37% делают это в середине декабря, а 15% начинают готовиться к празднику уже в начале месяца. Но есть и те, кто поддается новогоднему настроению раньше всех — 3% опрошенных наряжают ёлку в конце ноября.

Классика против минимализма

Предпочтения россиян в декоре разнятся, но большинство все же предпочитает классику. Так, игрушки золотого, красного и зеленого цвета нравятся 59% опрошенных. Еще 43% собираются использовать современные световые решения, такие как умные гирлянды и интерактивный декор. При этом треть (35%) остается верна советским ёлочным игрушкам.

Также в лидеры вошла минималистичная эстетика «тихой роскоши» — сдержанные нюдовые оттенки и натуральные фактуры привлекают 23% опрошенных. Почти столько же (22%) выбирают украшения из природных материалов, а 20% предпочитают украшать дом к Новому году изделиями ручной работы.

41% будут украшать дом тем, что есть, но большинство (57%) все же планирует купить или уже купили новые украшения в этом году. При этом две трети (66%) россиян заказывают украшения в сервисах доставки и маркетплейсах.

Когда убирают новогодний декор

Большинство россиян (80%) убирают праздничные украшения в январе — 40% сразу после Старого Нового года, но почти столько же (39%) оставляют ёлку до конца января, продлевая атмосферу праздника. Еще 15% ждут, пока декор надоест, и убирают его уже в феврале, а 4% оставляют всё до весны. И только 1% опрошенных расстаются с ёлкой прямо первого января.