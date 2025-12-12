Россиян перестал мотивировать карьерный рост

Большинство россиян назвали ключевым мотиватором в работе не карьерный рост, а финансовые стимулы. Об этом свидетельствует исследование бухгалтерии для бизнеса «Мое дело», с результатами которого 11 декабря ознакомились «Известия».

В опросе приняли участие 2,3 тыс. респондентов со всей России, в том числе 650 представителей бизнеса. Лишь 18% опрошенных согласились, что расширение зоны ответственности их вдохновляет. При этом 87% работников подчеркнули, что рассчитывают на регулярное повышение зарплаты, 53% — на премии и бонусы, а еще 20% убеждены, что премии и наличие ДМС — обязательный минимум.

С тем, что материальная стимуляция имеет важное значение, согласны и предприниматели. Так, 83% используют месячные, квартальные или годовые премии, а 60% оказывают материальную помощь своим работникам в сложных жизненных ситуациях. 40% компаний компенсируют сотрудникам мобильную связь и интернет, 35% — расходы на питание, 28% — затраты на проезд. Еще 17% работодателей предлагают компенсацию затрат на медуслуги, спорт и хобби.

Также исследование показало, что демонстративная «забота» руководства вызывает раздражение у 80% сотрудников. Половина опрошенных отметила важность гибкого графика работы и свободы действий, а 20% заявили, что готовы уволиться, если у них нет возможности работать удаленно. Еще 48% респондентов подчеркнули, что не доверяют фразам наподобие «мы одна семья» и «мы ценим сотрудников», звучащим от руководства.

По данным опроса, нематериальная мотивация не потеряла своей актуальности. 63% компаний вовлекают сотрудников в значимые проекты, 58% выражают отличившимся работникам личную благодарность от руководства, 52% используют практику корпоративного признания, а 45% отмечают достижения перед клиентами и партнерами. Признания от работодателя ожидают 47% респондентов.

Эксперты выяснили, что главная причина увольнения сотрудников — несправедливая оплата труда: она побудила сменить место работы 65% опрошенных. В 32% случаев на уход повлияло превращение работы в набор случайных поручений, а в 28% — ощущение, что сотрудника используют и не ценят.

«Большинство компаний недооценивают финансовые потери от текучки кадров: прямые расходы — только верхушка айсберга. Куда опаснее провал в экспертизе. Например, уход сильного специалиста — это не просто подбор замены, а сбой всей системы. Процессы замедляются, растет нагрузка, увеличивается число ошибок», — подытожили эксперты.