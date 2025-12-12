Я нашел ошибку
Главные новости:
Победитель Евровидения-2024 вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
Победитель Евровидения-2024 вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
В Самарской области завершился первый поток образовательной программы «СВОё дело»
В Самарской области завершился первый поток образовательной программы «СВОё дело»
Тольяттинец хотел купить автомобиль и отдал 5 млн мошеннику
Тольяттинец хотел купить автомобиль и отдал 5 млн мошеннику
Шостакович Опера Балет в Самаре представляет концертную программу «Штраус-бал»
Шостакович Опера Балет в Самаре представляет концертную программу «Штраус-бал»
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 3,6%
В Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 3,6%
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Россиян перестал мотивировать карьерный рост

125
Россиян перестал мотивировать карьерный рост

Большинство россиян назвали ключевым мотиватором в работе не карьерный рост, а финансовые стимулы. Об этом свидетельствует исследование бухгалтерии для бизнеса «Мое дело», с результатами которого 11 декабря ознакомились «Известия».

В опросе приняли участие 2,3 тыс. респондентов со всей России, в том числе 650 представителей бизнеса. Лишь 18% опрошенных согласились, что расширение зоны ответственности их вдохновляет. При этом 87% работников подчеркнули, что рассчитывают на регулярное повышение зарплаты, 53% — на премии и бонусы, а еще 20% убеждены, что премии и наличие ДМС — обязательный минимум.

С тем, что материальная стимуляция имеет важное значение, согласны и предприниматели. Так, 83% используют месячные, квартальные или годовые премии, а 60% оказывают материальную помощь своим работникам в сложных жизненных ситуациях. 40% компаний компенсируют сотрудникам мобильную связь и интернет, 35% — расходы на питание, 28% — затраты на проезд. Еще 17% работодателей предлагают компенсацию затрат на медуслуги, спорт и хобби.

Также исследование показало, что демонстративная «забота» руководства вызывает раздражение у 80% сотрудников. Половина опрошенных отметила важность гибкого графика работы и свободы действий, а 20% заявили, что готовы уволиться, если у них нет возможности работать удаленно. Еще 48% респондентов подчеркнули, что не доверяют фразам наподобие «мы одна семья» и «мы ценим сотрудников», звучащим от руководства.

По данным опроса, нематериальная мотивация не потеряла своей актуальности. 63% компаний вовлекают сотрудников в значимые проекты, 58% выражают отличившимся работникам личную благодарность от руководства, 52% используют практику корпоративного признания, а 45% отмечают достижения перед клиентами и партнерами. Признания от работодателя ожидают 47% респондентов.

Эксперты выяснили, что главная причина увольнения сотрудников — несправедливая оплата труда: она побудила сменить место работы 65% опрошенных. В 32% случаев на уход повлияло превращение работы в набор случайных поручений, а в 28% — ощущение, что сотрудника используют и не ценят.

«Большинство компаний недооценивают финансовые потери от текучки кадров: прямые расходы — только верхушка айсберга. Куда опаснее провал в экспертизе. Например, уход сильного специалиста — это не просто подбор замены, а сбой всей системы. Процессы замедляются, растет нагрузка, увеличивается число ошибок», — подытожили эксперты.

Теги: Опрос

Новости по теме
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
12 декабря 2025, 09:53
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
Абсолютным и ожидаемым приоритетом для большинства самарцев в 2026 году является повышение зарплаты (66% голосов опрошенных). Общество
101
в среднем жители Самары готовы потратить на развлечения в новогодние праздники 11 000 рублей
11 декабря 2025, 13:29
В среднем жители Самары готовы потратить на развлечения в новогодние праздники 11 000 рублей
В основном жители Самары выбирают для новогодних праздников тихий и спокойный отдых — просмотр фильмов и сериалов (55%), прогулки в парках (46%). Общество
357
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
11 декабря 2025, 12:59
28% самарцев при увольнении стараются найти себе замену
Чем выше уровень дохода, тем активнее увольняющиеся включаются в процесс поиска сотрудника, который будет работать на их месте. Общество
274
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
111
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
377
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
416
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
712
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
594
