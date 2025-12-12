Я нашел ошибку
Победитель Евровидения-2024 вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
В Самарской области завершился первый поток образовательной программы «СВОё дело»
Тольяттинец хотел купить автомобиль и отдал 5 млн мошеннику
Шостакович Опера Балет в Самаре представляет концертную программу «Штраус-бал»
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 3,6%
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19

Не менее 6% людей по всему миру все еще страдают от последствий COVID-19. Об этом заявил глава департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в здравоохранении Абдирахман Махамуд на пресс-конференции в Женеве.

По его словам, симптомы инфекции варьируются от легкой усталости до проблем с памятью и "тумана в голове".

"Долгосрочные симптомы COVID являются серьезной проблемой. Шесть из 100 человек по-прежнему борются с его последствиями", – приводит его слова РИА Новости.

При этом проведенные исследования не выявили связи между вакцинами от коронавируса и такими симптомами, как потеря памяти. Сама инфекция, подчеркнул эксперт, вызывает эти симптомы, а вакцины помогают ее предотвратить.

