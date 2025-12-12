ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19

Не менее 6% людей по всему миру все еще страдают от последствий COVID-19. Об этом заявил глава департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в здравоохранении Абдирахман Махамуд на пресс-конференции в Женеве.

По его словам, симптомы инфекции варьируются от легкой усталости до проблем с памятью и "тумана в голове".

"Долгосрочные симптомы COVID являются серьезной проблемой. Шесть из 100 человек по-прежнему борются с его последствиями", – приводит его слова РИА Новости.

При этом проведенные исследования не выявили связи между вакцинами от коронавируса и такими симптомами, как потеря памяти. Сама инфекция, подчеркнул эксперт, вызывает эти симптомы, а вакцины помогают ее предотвратить.