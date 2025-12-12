Мошенники стали притворяться медсестрами и учителями в разговорах со школьниками

Аферисты все чаще атакуют школьников и их родителей, выдавая себя за сотрудников образовательных учреждений. О росте подобных случаев сообщили в пресс-службе ВТБ.

По одной из схем жертвам звонит лжеучитель с требованием срочно обновить электронный дневник ребенка. Другой вариант — звонок от "медсестры", которая настаивает на прохождении медосмотра для допуска к урокам. Цель обеих схем — выманить код из СМС для доступа к "Госуслугам" или банковскому приложению.

"Мошенники мастерски играют на доверии школьников. Они обманывают через игры, соцсети, звонки из школы, вербуют в дропы прямо на улицах, предлагая легкий заработок", — отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Эксперт рекомендует родителям не только установить защитное ПО на гаджеты детей, но и объяснить им, как действовать при подозрительных звонках: прервать разговор, рассказать взрослым и перепроверить информацию у классного руководителя, пишет Смотрим.

Ранее в МВД предупредили о еще одной новой схеме: мошенники от имени "Госуслуг" рассылают сообщения о декабрьской выплате в 15 тысяч рублей для всех совершеннолетних граждан. Сообщения содержат ссылки на незаконные казино, фальшивые инвестиционные инструменты и вредоносное ПО.