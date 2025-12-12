Я нашел ошибку
Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
Ключи от квартир детям-сиротам вручили в Самаре в преддверии Нового года
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
В Самаре арестовали экс-замглавы отдела ФСБ по делу о взяточничестве
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
Мошенники стали притворяться медсестрами и учителями в разговорах со школьниками

190
Мошенники стали притворяться медсестрами и учителями в разговорах со школьниками

Аферисты все чаще атакуют школьников и их родителей, выдавая себя за сотрудников образовательных учреждений. О росте подобных случаев сообщили в пресс-службе ВТБ.

По одной из схем жертвам звонит лжеучитель с требованием срочно обновить электронный дневник ребенка. Другой вариант — звонок от "медсестры", которая настаивает на прохождении медосмотра для допуска к урокам. Цель обеих схем — выманить код из СМС для доступа к "Госуслугам" или банковскому приложению.

"Мошенники мастерски играют на доверии школьников. Они обманывают через игры, соцсети, звонки из школы, вербуют в дропы прямо на улицах, предлагая легкий заработок", — отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

Эксперт рекомендует родителям не только установить защитное ПО на гаджеты детей, но и объяснить им, как действовать при подозрительных звонках: прервать разговор, рассказать взрослым и перепроверить информацию у классного руководителя, пишет Смотрим.

Ранее в МВД предупредили о еще одной новой схеме: мошенники от имени "Госуслуг" рассылают сообщения о декабрьской выплате в 15 тысяч рублей для всех совершеннолетних граждан. Сообщения содержат ссылки на незаконные казино, фальшивые инвестиционные инструменты и вредоносное ПО.

79-летняя тольяттинка дважды съездила в Москву по указке мошенника
11 декабря 2025, 09:27
79-летняя тольяттинка дважды съездила в Москву по указке мошенника
Всё началось с безобидного знакомства в социальной сети: пожилая женщина завязала переписку с мужчиной, который представился жителем одного из континентов. Криминал
274
Испугавшись, самарец отдал преступнику 2 млн рублей
10 декабря 2025, 12:27
Испугавшись, самарец отдал преступнику 2 млн рублей
Мужчине 1972 г.р. поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Криминал
442
В Самаре 86-летнюю пенсионерку обманули на 1,2 млн рублей
08 декабря 2025, 12:53
В Самаре 86-летнюю пенсионерку обманули на 1,2 млн рублей
Пенсионерке поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Криминал
503
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
213
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
203
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
423
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
450
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
757
