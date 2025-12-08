В Самаре 86-летнюю пенсионерку обманули на 1,2 млн рублей

В отдел полиции города Самары обратилась 86-летняя местная жительница с заявлением о хищении 1 200 000 руб. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом декларирования денежных средств убедил самарчанку срочно их передать курьеру. Пострадавшая выполнила все требования злоумышленника и передала неизвестной женщине наличные деньги возле своего дома. Мошенник перестал выходить на связь, после чего потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.