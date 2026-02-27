Самарец положил на "резервный счет" мошенников порядка 2 млн рублей

Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В полицию обратился житель г. Самары 1947г.р. Он рассказал полицейским, что накануне ему поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником МФЦ и сообщил, что преступники получили доступ к его персональным данным и пытаются похитить его сбережения. Чтобы их обезопасить он убедил мужчину снять все деньги и передать всю сумму курьеру, который положит деньги на «резервный счет». Потерпевший поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой афериста и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.