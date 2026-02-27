Я нашел ошибку
Энергетики самарского филиала «Россети Волга» напоминают о правилах поведения вблизи энергообъектов
В Самаре 20-летний водитель пострадал в ДТП, а с ним пассажирка другой машины
В Тольятти пассажир автобуса вез наркотики
На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Весы и мягкая игрушка: россиянки назвали нежеланные подарки к праздник
Межмуниципальный слёт Волонтёров Победы в Кинель-Черкасском районе
Губернатор Самарской области инициировал корректировку патентной системы налогообложения для поддержки малого бизнеса
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона в День Сил специальных операций
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец положил на "резервный счет" мошенников порядка 2 млн рублей

183
Самарец положил на "резервный счет" мошенников порядка 2 млн рублей

Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. 

В полицию обратился житель г. Самары 1947г.р. Он рассказал полицейским, что накануне ему поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником МФЦ и сообщил, что преступники получили доступ к его персональным данным и пытаются похитить его сбережения. Чтобы их обезопасить он убедил мужчину снять все деньги и передать всю сумму курьеру, который положит деньги на «резервный счет». Потерпевший поверил аферисту и отдал мошеннику более 1 800 000 рублей после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой афериста и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Новости по теме
Роскомнадзор предупреждает о фейковой рассылке с запретом VPN на работе
26 февраля 2026, 11:55
Роскомнадзор предупреждает о фейковой рассылке с запретом VPN на работе
В Роскомнадзоре просят пользователей быть бдительными и напоминают, что все письма ведомств и его территориальных органов должны содержать электронную... Криминал
375
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
26 февраля 2026, 10:41
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
Злоумышленник, представившись сотрудником вымышленной компании, позвонил потерпевшему в ночное время и в ходе нескольких звонков убедил его в необходимости... Криминал
405
Житель Тольятти лишился крупной суммы денег после разговора с лже-банкирами.
25 февраля 2026, 10:26
Житель Тольятти лишился крупной суммы денег после разговора с лже-банкирами
В результате злоумышленники списали с его счета 410 тысяч рублей. Потерпевший, осознав совершенную ошибку, незамедлительно обратился в полицию. Криминал
432
В центре внимания
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
27 февраля 2026  11:08
Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в Самаре
1239
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
27 февраля 2026  10:35
Самарская область присоединилась к масштабной акции «Культура поMAХимуму»
175
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
27 февраля 2026  09:42
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города
225
В четверг, 26 февраля, под председательством губернатора Вячеслава Федорищева в правительстве состоялось внеочередное заседание региональной антитеррористической комиссии.
26 февраля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии по вопросам обеспечения безопасности образовательных учреждений
920
Сегодня, 26 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
26 февраля 2026  18:38
Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре
491
Весь список