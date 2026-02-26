1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары

В Самаре в полицию за помощью обратился 20-летний житель Промышленного района, который в Казани передал 1,2 млн рублей незнакомцу «для сохранения и декларирования», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по заявлению потерпевшего о хищении крупной суммы денег путём обмана и злоупотребления доверием. Злоумышленник, представившись сотрудником вымышленной компании, позвонил потерпевшему в ночное время и в ходе нескольких звонков убедил его в необходимости выполнить ряд действий «для обеспечения сохранности и декларирования денежных средств».

Мошенник использовал убедительную легенду, ссылался на якобы действующие нормативные требования и создавал впечатление официального взаимодействия — это позволило ему завоевать доверие жертвы. Под предлогом оформления необходимых документов, гарантий безопасности финансов и предотвращения рисков он убедил потерпевшего передать имеющиеся в наличии денежные средства «сотруднику правоохранительных органов», который ожидал молодого человека на вокзале в городе Казань.

В результате противоправных действий злоумышленник завладел суммой в размере 1,2 млн рублей. Потерпевший, полагаясь на заявленный статус собеседника и его убедительные аргументы, не заподозрил обмана и выполнил все указания мошенника. После передачи денег, молодой человек понял, что его обманули и обратился в полицию за помощью.

Полицейские проводят комплекс оперативно‑розыскных мероприятий для установления личности и местонахождения лиц, причастных к мошенничеству.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность: никогда не передавайте деньги и конфиденциальные данные лицам, которые связываются с вами под видом сотрудников каких‑либо организаций; самостоятельно проверяйте статус и полномочия собеседника через официальные каналы связи организации; при любых сомнениях незамедлительно сообщайте в полицию.

Будьте осторожны: мошенники часто маскируются под представителей госорганов и крупных компаний, чтобы добиться своих преступных целей.