Я нашел ошибку
Главные новости:
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В Самарской области начал работу новый флагманский офис банка ВТБ
В Самарской области начал работу новый флагманский офис банка ВТБ
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе
Самарский Росреестр рассказал о газификации СНТ в регионе
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского
Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
Министерство здравоохранения РФ планирует внести изменения в правила оформления больничных
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей
Российские маркетплейсы обяжут отображать одинаковые цены для всех покупателей
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.47
-0.16
EUR 90.32
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной библиотеке зазвучат «Крылья весны»
В 2026 году в Самарской области пройдёт волна акции «Вода России»
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары

133
1.2 млн рублей отдал мошенникам 20-летний житель Промышленного района Самары

В Самаре в полицию за помощью обратился 20-летний житель Промышленного района, который в Казани передал 1,2 млн рублей незнакомцу «для сохранения и декларирования», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейскими возбуждено уголовное дело по заявлению потерпевшего о хищении крупной суммы денег путём обмана и злоупотребления доверием. Злоумышленник, представившись сотрудником вымышленной компании, позвонил потерпевшему в ночное время и в ходе нескольких звонков убедил его в необходимости выполнить ряд действий «для обеспечения сохранности и декларирования денежных средств».

Мошенник использовал убедительную легенду, ссылался на якобы действующие нормативные требования и создавал впечатление официального взаимодействия — это позволило ему завоевать доверие жертвы. Под предлогом оформления необходимых документов, гарантий безопасности финансов и предотвращения рисков он убедил потерпевшего передать имеющиеся в наличии денежные средства «сотруднику правоохранительных органов», который ожидал молодого человека на вокзале в городе Казань.

В результате противоправных действий злоумышленник завладел суммой в размере 1,2 млн рублей. Потерпевший, полагаясь на заявленный статус собеседника и его убедительные аргументы, не заподозрил обмана и выполнил все указания мошенника. После передачи денег, молодой человек понял, что его обманули и обратился в полицию за помощью.

Полицейские проводят комплекс оперативно‑розыскных мероприятий для установления личности и местонахождения лиц, причастных к мошенничеству.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность: никогда не передавайте деньги и конфиденциальные данные лицам, которые связываются с вами под видом сотрудников каких‑либо организаций; самостоятельно проверяйте статус и полномочия собеседника через официальные каналы связи организации; при любых сомнениях незамедлительно сообщайте в полицию.

Будьте осторожны: мошенники часто маскируются под представителей госорганов и крупных компаний, чтобы добиться своих преступных целей.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Тольятти лишился крупной суммы денег после разговора с лже-банкирами.
25 февраля 2026, 10:26
Житель Тольятти лишился крупной суммы денег после разговора с лже-банкирами
В результате злоумышленники списали с его счета 410 тысяч рублей. Потерпевший, осознав совершенную ошибку, незамедлительно обратился в полицию. Криминал
344
аферисты напугали тольяттинку уголовной ответственностью и забрали у нее 600 тыс. руб.
24 февраля 2026, 11:40
Аферисты напугали тольяттинку уголовной ответственностью и забрали у нее 600 тыс. руб.
По инструкции неизвестных, женщина приехала в Ульяновскую область, где ее встретил курьер, которому она передала 600 000 рублей. Криминал
444
Мошенники всё чаще переходят к тактике давления и мести, если человек отказывается сообщать коды из СМС
23 февраля 2026, 13:07
Мошенники всё чаще переходят к тактике давления и мести, если человек отказывается сообщать коды из СМС
Пользователи стали быстрее распознавать типовые легенды злоумышленников, которые представляются курьерами, сотрудниками сервисных служб, поликлиник или... Криминал
834
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
26 февраля 2026  09:43
Юрист рассказал, как работаем и отдыхаем в марте 2026
118
В среду, 25 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Самарской области.
25 февраля 2026  22:11
Вячеслав Федорищев поручил создать в муниципалитетах Самарской области штабы по контролю за предстоящим паводком
625
Сегодня, 25 февраля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Роскачества Максим Протасов провели рабочую встречу и подписали соглашение о сотрудничестве.
25 февраля 2026  21:13
Между правительством Самарской области и Роскачеством подписано соглашение о сотрудничестве
425
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
363
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
360
Весь список