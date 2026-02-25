Житель Тольятти лишился крупной суммы денег после разговора с лже-банкирами.

59-летнему мужчине поступил звонок от «менеджера службы безопасности», который сообщил о подозрительных операциях по его картам. Испугавшись за сбережения, мужчина начал узнавать, как предотвратить мошеннические действия. Следуя инструкциям звонивших, пенсионер согласился на «конвертацию средств» и предоставил доступ к телефону через удаленное приложение.

В результате злоумышленники списали с его счета 410 тысяч рублей. Потерпевший, осознав совершенную ошибку, незамедлительно обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.