Житель Тольятти лишился крупной суммы денег после разговора с лже-банкирами.

Я нашел ошибку
Главные новости:
россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
Россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.63
-0.12
EUR 90.58
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Тольятти лишился крупной суммы денег после разговора с лже-банкирами

138
Житель Тольятти лишился крупной суммы денег после разговора с лже-банкирами.

59-летнему мужчине поступил звонок от «менеджера службы безопасности», который сообщил о подозрительных операциях по его картам. Испугавшись за сбережения, мужчина начал узнавать, как предотвратить мошеннические действия. Следуя инструкциям звонивших, пенсионер согласился на «конвертацию средств» и предоставил доступ к телефону через удаленное приложение. 

В результате злоумышленники списали с его счета 410 тысяч рублей. Потерпевший, осознав совершенную ошибку, незамедлительно обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
аферисты напугали тольяттинку уголовной ответственностью и забрали у нее 600 тыс. руб.
24 февраля 2026, 11:40
Аферисты напугали тольяттинку уголовной ответственностью и забрали у нее 600 тыс. руб.
По инструкции неизвестных, женщина приехала в Ульяновскую область, где ее встретил курьер, которому она передала 600 000 рублей. Криминал
357
Мошенники всё чаще переходят к тактике давления и мести, если человек отказывается сообщать коды из СМС
23 февраля 2026, 13:07
Мошенники всё чаще переходят к тактике давления и мести, если человек отказывается сообщать коды из СМС
Пользователи стали быстрее распознавать типовые легенды злоумышленников, которые представляются курьерами, сотрудниками сервисных служб, поликлиник или... Криминал
778
71‑летний житель Тольятти хотел купить машину, но отдал деньги мошенникам
20 февраля 2026, 10:11
71‑летний житель Тольятти хотел купить машину, но отдал деньги мошенникам
Мужчина рассказал, что давно мечтал приобрести недорогой автомобиль и увидев рекламу сайта по продаже подержанных машин, решил осуществить свою мечту. Криминал
561
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
663
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
738
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
1118
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2800
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
1069
Весь список