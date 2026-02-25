Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"

19 февраля в Государственном университете просвещения подвели итоги всероссийской олимпиады для учителей «Хранители русского языка». Из 12,5 тысяч участников в финал прошли 80 учителей из 35 регионов РФ, которые приехали на соревнования в Москву. Лучшие из них разделили призовой фонд в размере 22,5 млн рублей, учреждённый благотворительным фондом «Эмпатия» Михаила Шелкова.

«За 4 года участниками олимпиады стали более 40 тысяч учителей со всей России, из которых жюри каждый раз очень сложно выбрать победителей и лауреатов благотворительной программы. Мы видим много достойных людей – неравнодушных, образованных, любящих дело своей жизни – и всех их важно поддержать в выбранном пути», – отметил основатель фонда «Эмпатия» Михаил Шелков.

Победителем олимпиады стал 30-летний учитель из Москвы — Гневшев Василий Николаевич. Среди лауреатов — Рябкова Юлия Евгеньевна, учитель русского языка Школы № 175 г.о. Самара. Всего 35 лучших учителей будут получать ежемесячную стипендию по 50 000 рублей. В результате в 2026 году каждый из лауреатов благотворительной программы получит по 600 000 рублей.

«Сегодня сотни талантливых педагогов со всей страны демонстрируют высочайшее мастерство и преданность своему призванию. Олимпиада «Хранители русского языка» — это уникальное пространство для профессионального роста, обмена опытом и признания заслуг лучших учителей и преподавателей… Быть хранителем языка в современном мире — высокая и ответственная миссия, требующая постоянного самосовершенствования. Мы искренне восхищаемся вашим стремлением к развитию!», — подчеркнула заместитель Министра просвещения Российской Федерации Ольга Колударова.

Олимпиада проходит ежегодно и состоит из трёх этапов. Осенью 2025 года в онлайн-тестировании соревновались более 12 тысяч преподавателей русского языка из 89 субъектов РФ, а также заграншкол МИД России. В декабре 1 115 конкурсантов прошли в квалификационный отбор в формате видеозвонков, где учителя под наблюдением жюри проходили тесты по истории лингвистики и работали с текстом.

«Я участвую во многих соревнованиях для учителей и могу сказать, что это самая содержательная и интересная олимпиада, в которой я принимал участие. Спасибо большое организаторам, фонду и моей команде, с которой было очень интересно работать. Мне кажется, мы придумали некоторые идеи для школы, которые имеют шанс на воплощение, и они очень важны», — поделился со сцены Василий Гневшев.

С 17 по 19 февраля в Москве прошли финальные испытания. Педагоги написали диктант по отрывку из произведения Б.Л. Пастернака, который им зачитали председатель предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский и народный артист России, ректор Театрального института им. Б. Щукина, Евгений Князев. Для выполнения второго задания финалисты посетили Переделкино – легендарный городок писателей и одно из самых литературных мест России, где приступили к творческому заданию — разработке проектов по созданию среды для раскрытия детских талантов.

Дополнительно для педагогов устроили экскурсию по Москве и программу образовательных мероприятий. Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта, рассказал учителям о новом законодательстве, связанном с русским языком, и вариантах нормы, которые из нежелательных стали допустимыми, а из допустимых — предпочтительными. Александр и Светлана Прутченковы из «Педагогического конструкторского бюро» провели два мастер-класса, где разобрали принципы педагогики впечатлений и приёмы для оживления материала, а также обсудили, почему «классическая» модель учителя не работает и как сохранить профессию, сделав её современной и живой.

Фото предоставлены БФ «Эмпатия»