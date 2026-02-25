Я нашел ошибку
Главные новости:
россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
Россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.63
-0.12
EUR 90.58
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"

134
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"

19 февраля в Государственном университете просвещения подвели итоги всероссийской олимпиады для учителей «Хранители русского языка». Из 12,5 тысяч участников в финал прошли 80 учителей из 35 регионов РФ, которые приехали на соревнования в Москву. Лучшие из них разделили призовой фонд в размере 22,5 млн рублей, учреждённый благотворительным фондом «Эмпатия» Михаила Шелкова.

«За 4 года участниками олимпиады стали более 40 тысяч учителей со всей России, из которых жюри каждый раз очень сложно выбрать победителей и лауреатов благотворительной программы. Мы видим много достойных людей – неравнодушных, образованных, любящих дело своей жизни – и всех их важно поддержать в выбранном пути», – отметил основатель фонда «Эмпатия» Михаил Шелков.

Победителем олимпиады стал 30-летний учитель из Москвы — Гневшев Василий Николаевич. Среди лауреатов — Рябкова Юлия Евгеньевна, учитель русского языка Школы № 175 г.о. Самара. Всего 35 лучших учителей будут получать ежемесячную стипендию по 50 000 рублей. В результате в 2026 году каждый из лауреатов благотворительной программы получит по 600 000 рублей.

«Сегодня сотни талантливых педагогов со всей страны демонстрируют высочайшее мастерство и преданность своему призванию. Олимпиада «Хранители русского языка» — это уникальное пространство для профессионального роста, обмена опытом и признания заслуг лучших учителей и преподавателей… Быть хранителем языка в современном мире — высокая и ответственная миссия, требующая постоянного самосовершенствования. Мы искренне восхищаемся вашим стремлением к развитию!», — подчеркнула заместитель Министра просвещения Российской Федерации Ольга Колударова.

Олимпиада проходит ежегодно и состоит из трёх этапов. Осенью 2025 года в онлайн-тестировании соревновались более 12 тысяч преподавателей русского языка из 89 субъектов РФ, а также заграншкол МИД России. В декабре 1 115 конкурсантов прошли в квалификационный отбор в формате видеозвонков, где учителя под наблюдением жюри проходили тесты по истории лингвистики и работали с текстом.

«Я участвую во многих соревнованиях для учителей и могу сказать, что это самая содержательная и интересная олимпиада, в которой я принимал участие. Спасибо большое организаторам, фонду и моей команде, с которой было очень интересно работать. Мне кажется, мы придумали некоторые идеи для школы, которые имеют шанс на воплощение, и они очень важны», — поделился со сцены Василий Гневшев.

С 17 по 19 февраля в Москве прошли финальные испытания. Педагоги написали диктант по отрывку из произведения Б.Л. Пастернака, который им зачитали председатель предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский и народный артист России, ректор Театрального института им. Б. Щукина, Евгений Князев. Для выполнения второго задания финалисты посетили Переделкино – легендарный городок писателей и одно из самых литературных мест России, где приступили к творческому заданию — разработке проектов по созданию среды для раскрытия детских талантов.

Дополнительно для педагогов устроили экскурсию по Москве и программу образовательных мероприятий. Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета Тотального диктанта, рассказал учителям о новом законодательстве, связанном с русским языком, и вариантах нормы, которые из нежелательных стали допустимыми, а из допустимых — предпочтительными. Александр и Светлана Прутченковы из «Педагогического конструкторского бюро» провели два мастер-класса, где разобрали принципы педагогики впечатлений и приёмы для оживления материала, а также обсудили, почему «классическая» модель учителя не работает и как сохранить профессию, сделав её современной и живой.

Фото предоставлены БФ «Эмпатия»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
663
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
738
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний
1118
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля
2800
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
1069
Весь список